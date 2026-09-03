El PSOE aparta a Enma López como portavoz adjunta en Madrid tras su pulso con Reyes Maroto

La crisis interna que atraviesa el Partido Socialista en la capital de España se ha cobrado su primera gran víctima política. El PSOE-M ha decidido apartar a Enma López de sus responsabilidades en la Dirección del Grupo Municipal, donde hasta ahora ejercía las funciones de portavoz adjunta. Esta decisión, confirmada por fuentes cercanas a la edil socialista, evidencia la profunda fractura existente en el seno de la formación de cara a la reestructuración de su liderazgo.

El detonante de esta purga se encuentra en el reciente proceso de primarias celebrado para designar a la persona que encabezará la lista del partido en el Ayuntamiento de Madrid. López, en un movimiento inesperado y que pilló desprevenido al partido, decidió dar un paso al frente para disputarle el liderazgo a la actual portavoz y exministra de Industria, Reyes Maroto. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de la antigua integrante del Gobierno, que logró imponerse con 1.045 apoyos de los afiliados frente a los nada desdeñables 841 votos cosechados por la hasta ahora número dos en unas tensas elecciones internas.

La decisión de concurrir a estos comicios no fue bien recibida por la cúpula local. La exministra llegó a calificar la maniobra como una "deslealtad" hacia su persona y hacia el proyecto político que ambas compartían. Cabe recordar que tanto Maroto como López formaron parte de la misma candidatura en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023, unos comicios en los que el Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida obtuvo una holgada mayoría absoluta y los socialistas no lograron abandonar la irrelevancia en el Palacio de Cibeles.

Las tensiones entre ambas dirigentes se hicieron especialmente palpables durante la recta final de la campaña de las primarias. Mientras que Maroto evitaba aclarar de forma directa si estaría dispuesta a integrar a su rival en el equipo directivo en caso de resultar vencedora, la actitud de la concejala sancionada fue diametralmente opuesta. La ya exportavoz adjunta aseguró públicamente que, si los militantes le otorgaban la victoria, contaría con la exministra, argumentando que la formación no podía permitirirse "el lujo de desperdiciar el talento".

Este desencuentro subraya la inestabilidad crónica del PSOE-M, una federación que lleva años sumida en continuas disputas orgánicas y cambios de liderazgo fallidos. La incapacidad de consolidar un proyecto sólido en la capital ha mantenido a los socialistas como la tercera fuerza política en el consistorio, siempre por detrás de las formaciones de centroderecha y de la izquierda populista encarnada por Más Madrid. La destitución de la edil confirma que la actual dirección no está dispuesta a tolerar disidencias internas tras un proceso electoral que ha dejado profundas cicatrices.

A partir de este momento, la dirigente apartada pasará a ejercer sus funciones como concejala rasa dentro del grupo municipal. Queda por ver si esta medida disciplinaria logra apaciguar las aguas en el seno de un partido que necesita urgentemente pacificar sus filas, o si, por el contrario, el castigo a una figura que ha demostrado contar con un amplio respaldo de la militancia acaba encendiendo un nuevo fuego interno de consecuencias imprevisibles para el futuro electoral del partido en la ciudad.