Ayuso plantará al CPFF que busca aprobar el cupo catalán e insta al resto de consejeros del PP a hacer lo mismo

La Comunidad de Madrid no asistirá mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuyo principal objetivo es aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica que han pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas el Gobierno de Pedro Sánchez con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.

"Se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa", señalan desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Según informan fuentes de la Puerta del Sol, el Ejecutivo madrileño ya ha mostrado esta posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido con la dirección nacional del Partido Popular y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del PP.

En este sentido recuerdan que "la única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión". En este sentido instan al resto de consejeros de su partido a hacer lo mismo: "La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas".

No obstante, otras comunidades gobernadas por el PP han defendido hasta ahora asistir al encuentro y votar en contra del cambio de modelo. Es el caso, por ejemplo, de Andalucía que ya ha avanzado que dirá mañana 'no' a la financiación autonómica "diseñada por el independentismo".

"Un andaluz no tiene que recibir 244 euros menos que un ciudadano de Cataluña, esa es la propuesta que nos hace el Gobierno de Sánchez con este nuevo sistema de financiación. Votaremos que 'no' en defensa de la igualdad y defendiendo los intereses de los andaluces", ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Mientras, los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, también han anticipado su voto en contra y ha pedido al Gobierno central que lo retire.

Esta decisión del Gobierno madrileño se hace pública después de que Ayuso reuniera este mismo jueves a sus consejeros en la Residencia de Santillana -Manzanares El Real- para trabajar en el inicio del curso político, centrado en ultimar un Presupuesto histórico para 2027, el cuarto de la legislatura y que gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta será aprobado en tiempo y forma.

Este mismo miércoles, desde Sol informaban de que el Ejecutivo madrileño tratará en esta reunión la "nefasta" reforma de financiación autonómica que prepara "sin ningún consenso" un Gobierno central que adeuda, actualmente, más de 12.300 millones de euros a la Comunidad de Madrid, región con los impuestos más bajos de España y que prepara para 2027 una nueva bajada del IRPF.