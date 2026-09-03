Muebles, vajillas y tesoros únicos: el mercadillo secreto en un chalet de Aravaca

Un chalet de Aravaca abrirá sus puertas este fin de semana para poner a la venta buena parte de los objetos que conserva en su interior. Durante tres días se podrán comprar muebles, piezas de menaje, cuadros, textiles y otros artículos de la vivienda. El acceso será gratuito en las franjas de puertas abiertas, aunque estará condicionado por el aforo.

Una venta poco habitual

La cita está organizada por Alma Market Home y se celebrará en el número 38 de la calle Rosas de Aravaca desde este viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre.

La particularidad de esta venta es que los compradores podrán recorrer el interior de un chalet mientras buscan entre los objetos que salen a la venta. La oferta incluye piezas muy diferentes entre sí y no se limita al mobiliario.

Habrá vajillas, juegos de café, cristalerías, mantelerías bordadas y platos decorativos, además de cuadros y otros elementos de decoración. También se podrán encontrar máquinas de coser, máquinas de escribir y tocadiscos.

Viernes, sábado y domingo

El viernes por la mañana el acceso requiere cita previa. Las citas para esa franja ya están agotadas, pero no será necesario reservar para acudir durante el resto del fin de semana.

Las puertas estarán abiertas el viernes 4 por la tarde, el sábado 5 y el domingo 6, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

El horario del viernes y el sábado será de 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00. El domingo la apertura será de 11:30 a 14:00.

Los artículos podrán pagarse tanto en efectivo como con tarjeta.