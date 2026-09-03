Muere el socialista histórico de Madrid Ramón Espinar, padre del exdirigente de Podemos

Ramón Espinar Gallego, político del PSOE madrileño que presidió la Asamblea de Madrid y fue consejero durante dos legislaturas en el mandato de Joaquín Leguina, ha fallecido este jueves a los 72 años. Su hijo, el exdirigente de Podemos Ramón Espinar, ha compartido un mensaje en X.

"Esta mañana ha muerto mi padre a los 72 años después de una enfermedad larga y dura. Quienes han lidiado con la enfermedad degenerativa saben de lo que hablo. La familia, su pareja y yo estamos muy agradecidos a todos los que habéis acompañado y dado cariño. Él ya descansa", ha afirmado Ramón Espinar.

Esta mañana ha muerto mi padre a los 72 años después de una enfermedad larga y dura. Quienes han lidiado con la enfermedad degenerativa saben de lo que hablo. La familia, su pareja y yo estamos muy agradecidos a todos los que habéis acompañado y dado cariño. Él ya descansa. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) September 3, 2026

Por su parte, distintos políticos, como Isabel Díaz Ayuso, han lamentado su muerte y han trasladado su pésame a la familia.

Ramón Espinar Gallego nació en Úbeda, en Jaén, y fue abogado de profesión. Se afilió al PSOE y a UGT en 1973 y 1979, respectivamente, y concurrió como candidato socialista a la alcaldía de Leganés en las primeras elecciones de la democracia. Además, consiguió una mayoría con la que se convirtió en alcalde de la localidad madrileña. Asimismo, entonces se convirtió en el segundo regidor más joven de España.

En 1983 fue elegido diputado autonómico y se convirtió en el primer presidente de la Asamblea de Madrid. Mantuvo el cargo hasta junio de 1987. Por otro lado, en la Cámara de Vallecas fue representante del PSOE durante 12 años, hasta 1995. Durante aquella época formó parte de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid que presidía Joaquín Leguina. Entre 1987 y 1991 fue consejero de Cultura; desde entonces hasta 1995 lo fue de Hacienda.

Espinar dejó la vida política con la victoria del PP y entró en el consejo de administración de Caja Madrid, llegando a ser vicepresidente. Fue condenado a un año menos un día por el escándalo de las tarjetas black.