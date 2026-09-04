Carla Toscano deja la política tras su expulsión de Vox y denuncia años de "acoso y difamación"

La concejala no adscrita Carla Toscano, afín a Javier Ortega Smith, ha anunciado este viernes su dimisión y su retirada de la política institucional después de siete años de trayectoria, una decisión que llega tras su reciente expulsión de Vox y que, según reconoce, afronta con una "decepción inmensa".

Toscano ha comunicado su decisión a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que explica que abandona el acta después de años en los que asegura haber sufrido "daños personales y de salud". Pese a ello, reivindica haber defendido durante su etapa política los valores y principios en los que creía y asegura que deja el cargo con la conciencia tranquila.

La ya exconcejala relata que lleva tiempo atravesando una depresión que atribuye a años de "acoso, difamación y campañas de destrucción a nivel personal". Según explica, se encuentra ahora en proceso de recuperación "poco a poco".

Aunque reconoce que su decisión responde a "múltiples e importantes razones", sitúa en su reciente expulsión de Vox el detonante definitivo de su salida. Según relata, el partido abrió contra ella un procedimiento disciplinario por no acatar una instrucción que considera "ilegal".

Dimito por segunda vez. Y última. pic.twitter.com/97LsQxfLoj — Carla Toscano (@eledhmel) September 4, 2026

Toscano asegura que desde hacía tiempo venía planteándose abandonar la política ante la creciente distancia entre sus posiciones y las nuevas directrices de la formación. De hecho, explica que trasladó esa intención al entonces portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien le pidió que permaneciera durante unos meses más en la organización. Ella aceptó, pero finalmente decidió no cumplir la instrucción que había recibido, una decisión que, según sostiene, terminó provocando su expulsión.

La concejal defiende ahora su negativa a acatar aquella orden como una cuestión de principios. Se marcha, afirma, "orgullosa de no haber obedecido órdenes injustas e ilegítimas" y de haber situado sus convicciones "por encima del cargo".

En su carta, Toscano hace balance de los siete años de actividad política y reivindica haber defendido cuestiones como la protección de la vida del no nacido, la familia natural, la dignidad de la persona, los derechos de los hombres y la igualdad entre hombres y mujeres, además de la libertad religiosa y los intereses de España.

También carga contra las dinámicas internas que, a su juicio, han acompañado su salida de la formación. "Me voy orgullosa de no ser cómplice de un sistema de campañas de acoso y de difamación inhumanas contra personas inocentes cuyo único pecado ha sido disentir", sostiene.

Toscano llegó al Ayuntamiento de Madrid como concejala de Vox y posteriormente pasó al grupo de no adscritos tras su expulsión de la formación. Ahora pone fin a su etapa institucional apelando a sus convicciones: "Se acaba con la conciencia tranquila, por haber defendido el bien y la verdad a pesar de la persecución y las injurias", concluye.