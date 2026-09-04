Madrid culmina el segundo gran túnel de la Línea 11 entre Madrid Río y Palos de la Frontera

La tuneladora 'Mayrit' ha completado este viernes el segundo y último cale (el encuentro bajo tierra de los dos frentes de excavación del túnel) de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. La máquina ha unido el túnel de las futuras estaciones de Madrid Río y Palos de la Frontera después de excavar 2.732 metros en 147 días, con un ritmo de trabajo superior al inicialmente previsto.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha presenciado la operación, culminada alrededor de las 13:00 horas. El denominado cale permite comprobar la alineación de los trabajos realizados desde ambos extremos y verificar la precisión alcanzada durante la excavación. Con este segundo avance quedan conectadas las futuras estaciones de Comillas, Madrid Río y Palos de la Frontera, dentro del tramo que enlazará Plaza Elíptica con Conde de Casal.

El director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, ha señalado que los trabajos han alcanzado Palos de la Frontera casi un mes antes de lo previsto, después de 71 días de excavación desde Madrid Río.

El primer cale tuvo lugar el pasado 9 de junio, cuando 'Mayrit' llegó a Madrid Río tras recorrer 1.116 metros desde Comillas en 76 días.

30 metros de túnel al día

'Mayrit' comenzó a trabajar el 26 de marzo en el parque de Comillas. La máquina tiene 98 metros de longitud y pesa 1.500 toneladas. Los rendimientos inicialmente previstos se situaban entre 400 y 500 metros mensuales, pero el ritmo finalmente ha sido superior.

Durante los 71 días correspondientes al segundo tramo, la tuneladora ha colocado 950 anillos y ha extraído 111.009 metros cúbicos de tierra. En el conjunto de su recorrido ha instalado 1.606 anillos del revestimiento definitivo y ha retirado 188.571 metros cúbicos de material.

Núñez ha explicado que la máquina llegó a alcanzar unos 30 metros de avance diarios, con picos de hasta 40 metros. Según sus datos, en aproximadamente 70 días se ejecutó un 50% más de túnel de lo inicialmente previsto para ese periodo.

El buen comportamiento del terreno ha permitido mantener estos ritmos. La tuneladora, de hecho, ha avanzado más rápido que los trabajos de vaciado de las estaciones, lo que condicionará ahora la planificación de las siguientes fases de la obra.

De forma paralela a la excavación mecanizada, está previsto que en los próximos días finalicen los 679 metros ejecutados mediante el método tradicional de 'pico y pala'. Sumados a los trabajos realizados por 'Mayrit', la Comunidad de Madrid calcula que estará ejecutado cerca del 60% de la longitud total prevista para esta prolongación.

La tuneladora permanecerá parada unas dos semanas en la futura estación de Palos de la Frontera para someterse a una revisión técnica. Está previsto que vuelva a funcionar a finales de septiembre para completar el túnel. El Ejecutivo autonómico estudia ahora cómo adaptar el sistema constructivo en las estaciones de Atocha y Conde de Casal, debido a que la excavación del túnel avanza más deprisa que el vaciado de estos espacios.

Saldrá por la M-30 en 2027

Una vez terminados los trabajos, 'Mayrit' será desmontada por piezas y trasladada por la M-30, en la zona del puente de la A-3, frente a Conde de Casal. La previsión de la Comunidad de Madrid es realizar esta operación durante el primer trimestre de 2027. El adelanto en la excavación no modificará, según ha indicado el director general de Infraestructuras, el calendario previsto para la finalización y puesta en servicio de la ampliación entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

El tramo contará con 6.626 metros de túnel y cinco estaciones: dos de nueva creación, Comillas y Madrid Río, y tres con conexión con estaciones existentes, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

Cinco estaciones y más de 740 millones

El grado de ejecución es el siguiente: Comillas alcanza el 67,62%, Madrid Río el 70,69%, Palos de la Frontera el 73,77%, Atocha el 57,06% y Conde de Casal el 30,91%.

La Comunidad de Madrid ha destinado más de 740 millones de euros a este proyecto, que forma parte de la futura prolongación de la Línea 11 para configurar una diagonal entre Cuatro Vientos y Valdebebas.

El proyecto completo contempla una línea de 33 kilómetros y 20 estaciones, con conexión con siete intercambiadores. El objetivo es crear un eje transversal que permita enlazar distintos barrios y nuevos desarrollos urbanísticos sin necesidad de atravesar las zonas centrales de Madrid.

La ampliación también pretende reducir el número de transbordos y ofrecer una alternativa a otras líneas de la red, especialmente a la Línea 6, la Circular, en los trayectos entre Plaza Elíptica y Avenida de América.