Qué hacer en Madrid en septiembre: planes gratis, jardines históricos y mercadillos

Madrid estrena septiembre con una agenda llena de propuestas para aprovechar el fin de semana. Hay planes gratuitos, visitas a edificios históricos, mercadillos singulares y exposiciones para descubrir otra cara de la capital.

Para quienes buscan mercadillos y compras diferentes

Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, un chalet de la calle Rosas de Aravaca abrirá sus puertas para una venta organizada por Alma Market Home. Se podrán encontrar muebles, vajillas, cristalerías, cuadros, textiles, máquinas de escribir, tocadiscos y otros objetos.

La entrada será gratuita y no requerirá reserva durante la mayor parte del fin de semana, aunque estará limitada al aforo. El viernes y sábado abrirá de 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas, y el domingo de 11:30 a 14:00.

El domingo 6 de septiembre, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía acogerá su tradicional Mercadillo de Minerales, Fósiles y Gemas.

Habrá una treintena de expositores en la calle Ríos Rosas, 21, con piezas para coleccionistas y curiosos. La entrada es gratuita y el horario será de 10:00 a 14:00 horas. La visita también permite conocer el museo minero y una reproducción de una mina.

Para descubrir lugares históricos

El Monasterio de las Descalzas Reales conserva parte del antiguo palacio en el que nació Juana de Austria y reúne pinturas, tapices, relicarios y otros objetos artísticos vinculados a la historia de la monarquía.

La visita es guiada y tiene una duración aproximada de una hora. Los miércoles y jueves de 16:00 a 18:30 horas el acceso es gratuito, sujeto al aforo.

La Quinta del Duque del Arco ofrece un paseo diferente entre jardines históricos. El espacio cuenta con más de 10.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro terrazas, con fuentes, esculturas, estanques y una cascada.

Los jardines son de acceso gratuito y durante septiembre abren hasta las 20:00 horas. Las fuentes funcionan los sábados y domingos por la mañana.

Bajo el Centro Municipal de Mayores Antón Martín se conservan cinco antiguas celdas relacionadas con la desaparecida Cárcel Eclesiástica de la Corona.

Las conocidas como mazmorras de Lavapiés pueden visitarse gratis solicitando el acceso en recepción del centro, situado en la calle de la Cabeza, 14.

Para acercarse a la historia de Madrid

La exposición Madrid en construcción, 1940-1985, en el complejo cultural El Águila, reúne fotografías de la capital desde la posguerra hasta mediados de los años 80.

El recorrido muestra desde las huellas de la Guerra Civil hasta grandes proyectos arquitectónicos y formas de vivienda como las casas-vagón y las casas-cueva. Puede visitarse gratis hasta el 22 de septiembre.

El Palacio de Fomento, actual sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, organiza visitas guiadas y teatralizadas.

Las visitas guiadas cuestan desde 2 euros y las teatralizadas, que se celebran los viernes y sábados no festivos a las 20:00 horas, desde 4 euros en tarifa reducida.

Para visitar Madrid bajo tierra

La antigua estación de Chamberí, dentro del proyecto Andén 0, mantiene parte de su decoración original y los carteles publicitarios que cubrían sus paredes.

La entrada es gratuita y las visitas se realizan durante varios días de la semana, con horarios diferentes según la jornada.

Por otro lado, la Nave de Motores de Pacífico conserva los grandes motores diésel y otra maquinaria utilizada en el funcionamiento del antiguo Metro de Madrid.

El espacio forma parte también de Andén 0 y puede visitarse gratuitamente.

Sin pasar por alto que el Museo de los Caños del Peral conserva restos de la antigua fuente, del Acueducto de Amaniel y de la Alcantarilla del Arenal.

El pequeño museo arqueológico se encuentra dentro de la estación de Ópera y tiene entrada gratuita durante sus horarios de apertura.

Para quienes prefieren exposiciones diferentes

La exposición inmersiva La Tríada Inmortal reúne obras de El Greco, Velázquez y Goya mediante proyecciones audiovisuales, animaciones y sonido envolvente.

La experiencia, de unos 40 minutos, puede visitarse en el Nomad Museo Inmersivo de Gran Vía 78. Las entradas están disponibles desde 14,10 euros.

Además, la propuesta incluye una ruta guiada de unos 30 minutos por el Madrid relacionado con Velázquez y Goya.