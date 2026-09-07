Cuatro detenidos tras una riña con heridos durante las fiestas de Alcorcón

Alcorcón ha sido escenario de un episodio de riña multitudinaria este fin de semana que se ha saldado con la detención de cuatro personas. La disputa acabó con varios heridos leves por lanzamientos de diversos objetos y botellas de cristal, además de golpes y puñetazos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado, en la avenida de Los Cantos, cuando la Policía Municipal tuvo que intervenir ante el altercado provocado tras las actividades en el marco de las Fiestas Patronales del municipio.

Los agentes pudieron controlar la situación y proceder al arresto de los implicados. No obstante, la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias de la reyerta y determinar las responsabilidades correspondientes.

La intervención se ha producido en el marco del dispositivo especial de seguridad desplegado durante las fiestas, orientado a prevenir posibles incidentes, garantizar la seguridad de los asistentes y favorecer el normal desarrollo de las actividades festivas.

Para ello, la Policía Municipal mantiene una vigilancia especial durante los momentos de mayor concentración de personas, especialmente, en el interior y el entorno del Recinto Ferial, donde hay instaladas cámaras de vigilancia y se ha reforzado el dispositivo con seguridad privada.