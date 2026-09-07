El Banco de Alimentos de Madrid aclara que la venta irregular de productos donados en Parla es ajena a su organización

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid (FBAM) ha afirmado que la venta irregular de productos donados al Banco de Alimentos de Palencia y puestos posteriormente a la venta en un establecimiento comercial de Parla es un asunto ajeno a su organización. La entidad madrileña ha difundido un comunicado para aclarar que tampoco afecta al funcionamiento de la red de bancos de alimentos federados.

La FBAM explica que es uno de los 53 bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), mientras que el Banco de Alimentos de Palencia dejó de pertenecer a esta red en mayo de 2026. Según detalla el comunicado de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, el Banco de Alimentos de Palencia ya no mantiene actualmente ninguna vinculación con la Federación Española de Bancos de Alimentos. La entidad explica que su desvinculación se produjo al no disponer de utilidad pública, un requisito necesario para formar parte de la red de bancos asociados.

Y es que la Guardia Civil ha abierto una investigación en relación con la presencia de productos donados por la empresa Prosol (Productos Solubles SA) al Banco de Alimentos de Palencia que se hallaban en un local comercial en Parla, según ha adelantado El Norte de Castilla.

Por este motivo, desde la FBAM insiste en que los hechos relacionados con la comercialización de productos donados en Palencia no guardan relación con su actividad. Desde la Fundación consideran necesario realizar esta aclaración ante la difusión de informaciones que podrían vincular el caso con otras organizaciones de la red. Según explican, tratan de preservar la imagen y la credibilidad de una entidad que desarrolla su actividad en la Comunidad de Madrid.

Transparencia y cumplimiento normativo

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid destaca además que sí dispone de utilidad pública y que cuenta con el sello de la Fundación Lealtad, que acredita el cumplimiento de criterios relacionados con la transparencia y las buenas prácticas de las organizaciones.

La entidad señala asimismo que dispone de un Comité de Cumplimiento Normativo (CCN) dependiente directamente del Patronato de la Fundación. Este órgano guía las actuaciones de la organización en materia de cumplimiento de las normas y procedimientos internos.

La FBAM recalca que estas estructuras forman parte de su modelo de funcionamiento y que el comunicado responde a la necesidad de diferenciar su actividad de los hechos atribuidos al Banco de Alimentos de Palencia.