Inversión "histórica" en Madrid contra el calor en las aulas: 1.240 millones para los centros públicos

El curso escolar arranca en Madrid con una promesa de grandes dimensiones: la Comunidad de Madrid invertirá hasta 1.240 millones de euros para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de los centros educativos públicos de toda la región. La medida, anunciada este lunes por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al CEIPSO Andrea Casamayor de Paracuellos del Jarama, pretende alcanzar a más de un millón de alumnos y extenderse tanto a centros dependientes directamente de la Comunidad como a colegios de titularidad municipal.

El anuncio llega después de un verano en el que el calor en las aulas se convirtió en uno de los asuntos más incómodos para el Gobierno madrileño. En junio, cuando las temperaturas dispararon las quejas de familias y docentes, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, respondió a las críticas con una frase que terminó alimentando la polémica: "Cuando hace calor, hace calor". La consejera defendía entonces que la Comunidad había invertido cerca de 18 millones de euros ese curso en climatización y había instalado, entre otras medidas, unidades enfriadoras, toldos y zonas de sombra.

Dos días después, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, añadió otra frase al debate durante un pleno de la Asamblea de Madrid. "El calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración", afirmó, antes de poner como ejemplo al poeta murciano Vicente Medina y recordar su experiencia escolar en Murcia. La respuesta provocó críticas de la izquierda. De Paco defendió posteriormente que sus palabras habían sido "sacadas de contexto" y reivindicó las inversiones que ya se estaban realizando para climatizar los centros.

Zarzalejo también salió entonces en defensa de su compañero de Gobierno y calificó de "polémica nacional de lo más frívola y mezquina" la controversia suscitada por sus palabras. La consejera sostuvo que la oposición estaba utilizando el asunto como arma política y volvió a reivindicar la actuación del Ejecutivo autonómico.

Ahora, con el nuevo curso ya en marcha, el Gobierno regional coloca la adaptación de los colegios al calor y a las nuevas condiciones climáticas en el centro de un programa de inversión mucho más ambicioso. "Es una inversión histórica", ha señalado Ayuso, que ha advertido de que los veranos son cada vez más cálidos, comienzan antes y terminan más tarde. "Es una situación inédita que no habíamos vivido nunca antes en Madrid, pero por eso ahora llega el momento de actuar de manera urgente", ha sostenido.

El grueso del programa, hasta 840 millones de euros, corresponderá a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Con ese presupuesto se actuará en cerca de 500 institutos públicos y escuelas infantiles que dependen de la Comunidad de Madrid, incluido Madrid capital.

A esa cantidad se sumarán hasta 400 millones de euros procedentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local a través de las próximas ediciones del Programa de Inversión Regional (PIR). El dinero permitirá que 178 municipios acometan mejoras en más de 800 centros, entre Colegios Rurales Agrupados, colegios de Infantil y Primaria, CEIPSO, escuelas infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal.

La intención declarada por el Ejecutivo es intervenir sobre todo el parque educativo público para que las condiciones de los centros no dependan de su antigüedad o de su ubicación. La climatización será una de las principales líneas de actuación, pero no la única.

El plan prevé mejorar también la envolvente térmica de los edificios, instalar placas fotovoltaicas y sistemas de producción de agua caliente mediante energía solar, renovar los sistemas de calefacción y sustituir las luminarias por otras de mayor rendimiento. El programa incorpora además actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas, como la instalación de ascensores y otras medidas destinadas a mejorar la accesibilidad. "Esto, aunque no son todo competencias nuestras, nos vamos a meter para ir eliminándolas y que cada vez sea más fácil estar en clase", ha afirmado Ayuso.

La Comunidad enlaza este nuevo desembolso con el plan de climatización que Educación puso en marcha en 2019. Desde entonces se han ejecutado más de 1.500 actuaciones en alrededor de 1.000 edificios educativos, con una inversión de 59 millones de euros. Para este curso 2026/2027 están previstas otras 111 actuaciones, con un presupuesto de 21 millones.

La segunda pata del programa, la correspondiente al PIR, tendrá a los ayuntamientos como protagonistas. La Comunidad destinará directamente 240 millones de euros a estas actuaciones, mientras que los municipios podrán dedicar hasta la mitad de los fondos que reciben a través del propio programa regional a mejorar sus centros educativos. De esta manera se movilizarán otros 160 millones sin que los consistorios tengan que aportar recursos propios.

El reparto contempla 30 millones de euros para escuelas infantiles y Casas de Niños y otros 370 millones para 571 colegios públicos de titularidad municipal. En estos últimos casos, el objetivo es reforzar unas instalaciones cuyo mantenimiento corresponde a los ayuntamientos.

El anuncio de la presidenta llega así con el debate del calor todavía reciente y con una vuelta al colegio marcada, precisamente, por temperaturas excepcionalmente elevadas. La cuestión que durante el pasado junio se convirtió en una sucesión de reproches políticos se transforma ahora en una de las grandes partidas de inversión de la Comunidad para el conjunto de su red educativa pública.