Las preguntas de Ayuso a Vivas ante la plana mayor del PP: "Algo ocurre para que Sánchez sea una alfombra de Marruecos"

La semana política se inauguró en Madrid con un acontecimiento de primer orden: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofrecía un desayuno informativo en la capital, arropado por la plana mayor del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo y el resto de mandatarios autonómicos.

Un total de 12 presidentes regionales acudieron al encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Juanfran Pérez Llorca o Fernando López Miras, además de la plana mayor de Génova, el alcalde de Madrid, diputados, senadores… Un gesto de lo más elocuente hacia quien es ya símbolo de resistencia para los propios ceutíes.

El líder de los populares fue el encargado de presentar a Vivas, de quien ha elogiado profusamente su reacción ante la invasión. "Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y que terminaba con algún tipo de cesión al país vecino", lanzó Feijóo, introduciendo esta novedad en su discurso con respecto al pronunciado la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

Cerró la presidenta madrileña. Y lo hizo lanzando varias preguntas tanto a Vivas como a su partido. "Yo lo que quiero preguntarnos es ¿por qué ha pasado esto?, ¿cuál ha sido el fin?, ¿qué se pretendía?, ¿y qué se pretende a futuro? Porque después de ir abandonando de manera intencionada los intereses de Algeciras, no digamos el mundo Gibraltar, el Sáhara, la pesca, etc... Es decir, ¿qué se busca y qué buscaba Marruecos con esto y qué es lo siguiente? Porque esto es evidente que no va a parar. No ha permitido esto para nada. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Melilla?, ¿Canarias?".

Isabel Díaz Ayuso recordó que España está en alerta antiterrorista y denunció que se desconoce quiénes han entrado y si tienen antecedentes penales. "¿Eso es de recibo en un país como España, con la situación que tenemos?".

"Por tanto, el Gobierno es responsable, solo faltaba, de la situación en España. Aquí no va a haber un presidente autonómico del PP al que culpar. Es responsable de lo que ocurra de aquí en adelante por inacción y de una manera negligente y cobarde porque algo ocurre para que sea una alfombra que día a día va entregando los intereses de España a Marruecos. Pasa con la agricultura, con empresas y hasta con el Mundial. Es increíble".

La presidenta autonómica aseguró también, aunque sin concretar a qué se refería, que van a emprender "todas las medidas que hagan falta para que Ceuta recupere su esplendor", además de "reiterar en todos los foros posibles su españolidad, porque esto nos va a todos".

Ayuso concluyó enviando en el arranque del curso escolar todo su cariño "a los niños de Ceuta y a todos aquellos que no van a poder ir a clase y no sé en cuánto tiempo, porque el Gobierno de la Nación les ha abandonado y no pueden hacerlo en situación de normalidad como el resto de los niños españoles".