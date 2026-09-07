Roban 1.700 euros a un reconocido frutero ambulante en el mercadillo de Alcobendas

Unos segundos bastaron para que la jornada de trabajo del frutero ambulante Alberto Chamorro, conocido como Chami, terminara con un agujero de unos 1.700 euros. El frutero ha denunciado ante la Policía Nacional el robo de una riñonera que había dejado momentáneamente dentro de la cabina de su camión tras finalizar su actividad en el mercadillo de Alcobendas.

Según la información publicada por ABC, que ha tenido acceso a la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto en las inmediaciones del polideportivo municipal. Chamorro, de 68 años, se encontraba junto a su vehículo después de desmontar el puesto cuando un hombre se le acercó para hablar con él.

El individuo, descrito en la denuncia como un varón de estatura media y pelo rapado, le preguntó si pensaba dejar allí el camión. Poco después, el comerciante habló un momento con los empleados que le acompañan habitualmente en los mercadillos y se subió al camión.

Fue ya al volante del vehículo cuando se dio cuenta de que le faltaba algo. La riñonera que lleva siempre consigo y había dejado un segundo dentro de la cabina, había desaparecido. En ella, según recoge ABC a partir de la denuncia, llevaba alrededor de 1.700 euros correspondientes a la recaudación de la jornada, además de documentación personal, tarjetas sanitarias, su carné de Mercamadrid, tarjetas bancarias y las llaves de repuesto del camión.

Según cuenta el mismo diario, el comerciante mantiene desde hace décadas su actividad en los mercadillos de la Comunidad de Madrid y durante años ha ejercido como representante del comercio ambulante de Mercamadrid.

Ahora, la investigación intenta aclarar qué ocurrió durante esos minutos y quién robó la riñonera. Afirma la información de ABC que Chamorro considera que las cámaras de seguridad del polideportivo podrían ser una pieza importante para reconstruir lo sucedido, ya que son las únicas que enfocan la zona donde se instala el mercadillo. Además, asegura ante el mismo periódico que aunque la Policía "hace muy bien su trabajo", quizás la presencia de cámaras de videovigilancia disuasorias evitaría robos del estilo.