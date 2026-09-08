Avances en la prevención contra el suicidio: el Clínico San Carlos atiende a 280 pacientes en su unidad

El Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid ha prestado asistencia a un total de 280 personas desde la puesta en marcha de su Unidad Hospitalaria de Intervención en Suicidio en 2024. A través de este recurso especializado, los profesionales sanitarios ofrecen apoyo y tratamiento intensivo en régimen ambulatorio.

La consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Fátima Matute, ha visitado este centro médico con motivo del acto de conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Durante su intervención, Matute ha asegurado que resulta "imprescindible" que cale el mensaje para que las personas con intenciones autolíticas sepan que no están solas y tienen a una Administración detrás "a quien pueden pedir ayuda siempre, que cuenta con equipos multiprofesionales preparados para intervenir cuando piensen que no hay otra salida".

El itinerario de esta unidad monográfica comienza cuando los pacientes son derivados desde los servicios de urgencias u otras consultas especializadas, siendo recibidos por el cuerpo de Enfermería.

Posteriormente, con una valoración inicial y su plan individual de tratamiento, los usuarios reciben atención directa de psiquiatras y psicólogos clínicos, complementada con sesiones de terapia familiar y grupal, así como con una intervención de trabajadores sociales cuando las circunstancias lo requieren.

Despliegue de 21 equipos específicos en los hospitales públicos

Toda esta asistencia sanitaria se ejecuta en coordinación con el Instituto de Psiquiatría del Clínico, encargado del seguimiento de los pacientes una vez que reciben el alta del programa. Los datos de la Consejería indican que seis de cada diez usuarios logran completar íntegramente el seguimiento pautado por los especialistas.

La iniciativa forma parte del Plan de Prevención del Suicidio 2022-2026 impulsado por el Gobierno regional, articulado en seis líneas estratégicas, que comprenden desde la coordinación de todas las entidades implicadas a su concienciación y conocimiento tanto en la población general como en distintos profesionales.

El documento contempla, asimismo, 21 equipos específicos en los hospitales públicos para la atención y el seguimiento de las tentativas, integrados por facultativos especialistas y personal de enfermería de salud mental. En la región, la tasa de suicidio se sitúa en 5,4 casos por cada 100.000 habitantes, erigiéndose en la cifra más baja de España, cuya media nacional alcanza los 7,7.

Además, la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, promotora del Plan, ha estrenado una web específica de ayuda, en la que destaca la figura del acompañamiento durante el proceso, con el lema frente al suicidio no estás solo. Así, el espacio virtual permite descargar materiales y conectar con los servicios de apoyo.