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Madrid

Cortada la M-505 y confinadas dos poblaciones por un nuevo incendio en Madrid

En el lugar, que pertenece al término municipal de Santa María de la Alameda, están trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres.

Libertad Digital
En el lugar, que pertenece al término municipal de Santa María de la Alameda, están trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres.
Imagen real del incendio en la M-505 a su paso por el río Cofio | @112cmadrid

Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio declarado en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, que se ha originado este martes por la tarde, según han informado desde Emergencias 112 Comunidad.

Según la última actualización de las 18:45 horas, se ha ordenado el confinamiento de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, por posible afección por humo. También se ha procedido al corte de la carretera M-505 entre La Paradilla y el puente del río Cofio.

En el lugar, que pertenece al término municipal de Santa María de la Alameda, están trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región.

La evolución "es buena", según ha confirmado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad a Europa Press. Para facilitar la extinción, se han solicitado medios aéreos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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