Cortada la M-505 y confinadas dos poblaciones por un nuevo incendio en Madrid

Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio declarado en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, que se ha originado este martes por la tarde, según han informado desde Emergencias 112 Comunidad.

Según la última actualización de las 18:45 horas, se ha ordenado el confinamiento de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, por posible afección por humo. También se ha procedido al corte de la carretera M-505 entre La Paradilla y el puente del río Cofio.

En el lugar, que pertenece al término municipal de Santa María de la Alameda, están trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región.

#IFSantaMaríadelaAlameda. 📍 Puente del Río Cofio, M-505. Trabajando en el lugar 6 medios aéreos y 14 medios terrestres de #BomberosCM, #BomberosForestalesCM y #AgentesForestalesCM. Se solicitan medios aéreos a @Plan_INFOCAM y a @mitecogob pic.twitter.com/OexMAyjo7b — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 8, 2026

La evolución "es buena", según ha confirmado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad a Europa Press. Para facilitar la extinción, se han solicitado medios aéreos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.