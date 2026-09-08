Detenido en Collado Villalba el jefe de almacén de un hipermercado por robar más de 1.400 botellas de alcohol

La Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a cuatro personas por su presunta relación con la desaparición de 1.422 botellas de alcohol y otras bebidas de un hipermercado, una mercancía cuyo valor supera los 17.800 euros.

Entre los arrestados se encuentra un trabajador del establecimiento que desempeñaba funciones de responsable de almacén. Según la investigación, el trabajador preparaba además pedidos para particulares y habría aprovechado esta función para sacar productos del almacén por lugares distintos a los utilizados habitualmente.

Fue a finales del pasado julio cuando el responsable legal del supermercado denunció la desaparición de las botellas. A partir de esa denuncia, los agentes analizaron la información, centrando al final las pesquisas en el empleado.

Las operaciones de venta se realizaban, según la Guardia Civil, mediante pagos en efectivo y sin que quedara constancia de su facturación por parte del hipermercado.

La investigación ha llevado finalmente a la detención del principal investigado y de otras tres personas como supuestos destinatarios de los productos. Los agentes han recuperado parte de la mercancía, valorada en unos 11.000 euros. Además, durante la actuación se han localizado un vehículo y dos furgonetas que eran utilizados para transportar las bebidas.