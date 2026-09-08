Fracaso total y absoluto. Nunca desde que comenzó a realizarse trianualmente el informe internacional PISA, en el año 2000, nuestros adolescentes habían obtenido tan malos resultados en las tres competencias examinadas: Ciencias, Lectura y Matemáticas.

Pero entre tan malas noticias, Madrid se distancia y alcanza por primera vez el liderazgo nacional con unos resultados que sitúan a sus alumnos por delante de los de varios países considerados referentes educativos. La región encabeza España en Matemáticas y Ciencias y se queda a solo dos puntos del primer puesto en Lectura, según la edición de 2025 del estudio internacional, publicado este martes.

Los datos suponen un salto significativo respecto al anterior informe, de 2022. Madrid pasa del cuarto al primer puesto en Matemáticas y del quinto al primero en Ciencias, mientras que asciende una posición en Lectura y se coloca segunda.

El estudio, considerado una de las principales referencias internacionales para medir el rendimiento educativo, ha evaluado los conocimientos de 760.000 alumnos de entre 15 y 16 años de 90 países. En esta edición, los estudiantes madrileños no solo superan la media española, sino también los resultados medios de la OCDE y de la Unión Europea en las tres competencias analizadas.

El rendimiento de la región destaca especialmente cuando se compara con otros sistemas educativos. En Matemáticas, los alumnos madrileños obtienen mejores resultados que los de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y Alemania. En Ciencias superan a los estudiantes de Bélgica, Suecia y Países Bajos, mientras que en Lectura quedan por encima de los resultados de Noruega, Alemania, Lituania y Francia.

477 puntos en Matemáticas y 495 en Ciencias

El mayor avance se produce en Matemáticas. Madrid alcanza los 477 puntos, la mejor puntuación de España, después de haber ocupado la cuarta posición en 2022. La diferencia respecto a la media nacional alcanza los 20 puntos, mientras que la región aventaja en 14 puntos tanto a la media de la OCDE como a la de la Unión Europea.

En Ciencias, los estudiantes madrileños logran todavía una puntuación superior: 495 puntos, también la más alta del país. Madrid da aquí el salto más importante respecto al anterior PISA, cuando ocupaba el quinto puesto.

Los 495 puntos representan una ventaja de 18 puntos sobre la media española, situada en 477, y de 13 respecto a la OCDE. Frente a la media de la Unión Europea, Madrid obtiene 14 puntos más, ya que el promedio comunitario se sitúa en 482.

Las diferencias son especialmente pronunciadas respecto a otras comunidades. Los estudiantes madrileños superan en 36 puntos al País Vasco y en 23 a Navarra en esta competencia.



A dos puntos del 'triplete'

El tercer resultado analizado por PISA, la competencia lectora, deja a Madrid a las puertas del pleno. Los alumnos de la región alcanzan los 469 puntos, solo dos menos que la comunidad que encabeza la clasificación nacional.

Madrid también mejora aquí respecto a 2022, al subir un puesto en el ranking. Sus estudiantes superan en 18 puntos la media española, en ocho la de la OCDE y en diez la de la Unión Europea.

El resultado permite además a Madrid situarse por encima de países como Noruega, Alemania, Lituania o Francia.

El balance global deja así a la Comunidad de Madrid como la comunidad autónoma con mejores resultados en Matemáticas y Ciencias y segunda en Lectura, consolidando un avance en las tres áreas respecto al anterior informe.

10 CLAVES PARA UN INFORME PISA HISTÓRICO 1. La educación madrileña lidera por primera vez PISA en España con mayor nota que Finlandia, Suecia y EEUU

2. La Comunidad de Madrid supera a potencias educativas y a los resultados cosechados por la UE, OCDE y la media nacional.

3. La región se estrena como la número 1 nacional en Matemáticas y Ciencias y a solo 2 puntos de conseguir también el primer puesto en Lectura.

4. Madrid escala posiciones en las tres competencias por los conocimientos de sus alumnos de Secundaria.

5. Su podio de honor en Matemáticas supone una gran brecha de 20 puntos por encima de la media española y 13 con respecto a la UE y la OCDE.

6. Supera holgadamente los resultados de los escolares del resto de CCAA, hasta una distancia de 50 puntos más que los escolares vascos en Lectura.

7. Los estudios de referencia nacionales e internacionales colocan de nuevo a la región como la que tiene los mejores datos en los servicios públicos en Educación y Sanidad.

8. PISA 2025 es un acicate para la comunidad educativa madrileña en un curso con casi 1.900 nuevos docentes, 673 en exclusiva para refuerzos de Matemáticas y Lectura

9. El Informe respalda la excelencia de sus centros escolares y la apuesta del Gobierno regional por un modelo educativo que este año tiene un récord histórico en Presupuesto docentes, becas y ayudas para las familias.

10. La Comunidad de Madrid seguirá durante este nuevo curso adoptando medidas e iniciativas para combatir en los centros escolares los efectos nocivos de la ley educativa estatal LOMLOE.

Más profesores para reforzar Matemáticas y Lectura

La publicación del PISA coincide con el inicio del curso 2026/27 para los alumnos de Secundaria y Bachillerato y sirve al Gobierno regional para reivindicar su política educativa y los recursos destinados al sistema.

La Comunidad de Madrid sostiene que los resultados respaldan su modelo educativo y llegan en un curso marcado por un récord histórico de presupuesto, docentes, becas y ayudas a las familias.

El Ejecutivo autonómico continuará además aplicando medidas para reforzar las materias troncales y combatir lo que considera los efectos perjudiciales de la LOMLOE. Entre las iniciativas puestas en marcha figura el Plan de Rescate de Matemáticas, desplegado durante el curso 2025/26.

A este programa se incorporan ahora 673 docentes adicionales dedicados específicamente al refuerzo de Matemáticas y Lectura, anunciados por la Comunidad este mismo mes.

El refuerzo de plantilla será aún mayor en el conjunto del sistema educativo: Madrid contará este curso con 1.200 maestros y profesores más que el anterior, hasta alcanzar la cifra más alta de docentes de su historia en los colegios e institutos de la región.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reivindica así unos resultados que, según la Comunidad, sitúan a Madrid a la cabeza de España también en uno de los principales estudios internacionales de referencia sobre educación, en línea con la posición que atribuye a la región en otros servicios públicos como la Sanidad.