Almeida exige la dimisión de Marlaska por la lista de Interior, propia de "la Venezuela de Maduro"

José Luis Martínez-Almeida ha reclamado este miércoles la dimisión de Fernando Grande-Marlaska por el dossier sobre periodistas que está en manos del Ministerio del Interior. El alcalde ha considerado especialmente grave que en el documento aparezcan estos profesionales identificados por su ideología y por sus posiciones políticas.

"No es un documento de trabajo, sino un documento de señalamiento", ha asegurado Almeida. En su opinión, Interior podría tener un documento para identificar a periodistas, pero no para "señalarles, categorizarles y decir qué ideología defienden, qué no defienden, a qué partido defienden o no defienden".

Cabe recordar que el listado incluye fotografías de más de 150 periodistas y distintas etiquetas sobre su perfil. Entre ellas aparecen expresiones como "militante socialista", "reconocido antisanchista", "de centro derecha moderada" o "ideología radical de derechas".

Para Almeida no hay explicación válida de por qué Interior se tendría que dedicar a analizar la ideología y la línea de los periodistas: "¿Tiene alguna competencia para analizar, estudiar de manera exhaustiva, si no me equivoco, a más de 150 periodistas y decir cuál es su ideología y su línea?".

Por su parte, el Ministerio ha admitido que el documento existe, aunque defiende que se ha elaborado sin conocimiento del propio Marlaska. Sobre esto, el edil ha planteado dos caminos para un mismo fin: "Si lo sabía, tiene que dimitir y si no lo sabía, por incompetente". "Más bien parece que desde el Ministerio del Interior se está lanzando un mensaje a los medios de comunicación y a los periodistas. Y es que este Gobierno les señala y les controla", ha sostenido Almeida.

En su crítica, también el alcalde ha citado a Rusia, Venezuela y Nicaragua. "Si esto lo hiciera la Rusia de Putin o lo hiciera la Venezuela de Maduro o lo hiciera la Nicaragua de Daniel Ortega, a nadie nos extrañaría. Son regímenes dictatoriales, autoritarios y por tanto son regímenes en los que el Gobierno quiere secuestrar la libertad de expresión y señala a los periodistas. Hacerlo en una democracia como España implica que el Ministerio del Interior tiene que dimitir", ha insistido.