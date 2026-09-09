Nueve días después de que venciera la fecha que el Ayuntamiento de Madrid dio a Casa Árabe para que abandonara el inmueble de Escuelas Aguirre, el edificio sigue ocupado. Es por eso que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a reclamar al Ministerio de Asuntos Exteriores que convoque el Consejo Rector que debe abordar tanto la recuperación del inmueble por parte del Gobierno municipal como la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio.

"Cuando yo digo que están ocupando ilegalmente Casa Árabe, es que considero que están ocupando ilegalmente Casa Árabe", ha afirmado este miércoles Almeida, antes de situar su principal foco en el estado de las instalaciones.

Según el alcalde, la falta de mantenimiento está provocando "problemas graves" que, a su juicio, son visibles en el propio edificio. Ha señalado como ejemplo las redes colocadas en la fachada para evitar que se desprendan elementos de las cornisas o del tejado y ha advertido de que es necesario intervenir "urgentemente".

El Ayuntamiento comunicó el pasado mes de julio a Casa Árabe que debía abandonar el edificio de Escuelas Aguirre antes del 1 de septiembre. Llegada esa fecha, Almeida ya denunció que Exteriores estaba impidiendo la convocatoria del Consejo Rector. "Es incomprensible que se niegue a convocarlo", ha señalado de nuevo este miércoles.

Así, el alcalde ha acusado al Ministerio de mantener una actitud de "deslealtad institucional" y ha responsabilizado directamente a su titular, José Manuel Albares, de esa situación. "Ya no me quejo de que ocupen ilegalmente y de que se nieguen a convocar el Consejo Rector, que es una deslealtad institucional, que en este caso a quien califica es al ministro de Asuntos Exteriores. Es que están poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores y de las personas que visitan Casa Árabe", ha dicho.

Sobre su gestión, ha afirmado que "están cumpliendo con los estatutos" al recuperar el inmueble ahora y ha concluido: "Y si no les gustan las decisiones, no es nuestro problema. Pero son decisiones legítimas, soberanas y ajustadas a derecho".