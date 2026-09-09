Así consiguió Red Bull que un Fórmula 1 recorriera los túneles del metro de Madrid

Un hecho sin precedentes. El equipo de Red Bull consiguió poner un coche de Fórmula 1 sobre los raíles del Metro de Madrid y lo hizo circular por sus túneles. El proyecto fue un trabajo de varios meses, concretamente seis, y hubo que resolver varios problemas de ingeniería antes de poder hacer que el RB8 con motor pudiera entrar en la red del suburbano.

El objetivo principal era adaptar un monoplaza, como con el que Max Verstappen se proclamó campeón, a las vías sin modificar el coche y, para ello, el proyecto se dividió en cuatro fases. Estas consistieron en diseñar las ruedas, reducir su peso, probar un prototipo y, por último, realizar el recorrido por el Metro con el Fórmula 1.

En las primeras pruebas realizadas por el equipo de Álvaro Rey, CEO y director de diseño de Andtonic, intentaron ajustar las ruedas a las vías del suburbano madrileño. En este punto, existían dos limitaciones. Por un lado, no se podía modificar el ancho de esas vías y, por otro lado, no se podía alterar el monoplaza.

Desarrollo y diseño de las llantas

La primera idea fue adaptar unas ruedas de tren a medida, un proceso en el que el equipo invirtió cinco meses para fabricar cuatro ruedas. Sin embargo, al llevarlas al Red Bull Technology Campus de Milton Keynes para comprobar que encajaban en el coche apareció un problema.

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Según cuentan los ingenieros, cada llanta pesaba 50 kilos más que las ruedas originales del coche, lo que suponía añadir una cantidad considerable de peso y podía poner en riesgo su suspensión y chasis.

En esos momentos, el equipo tuvo que desarrollar un nuevo diseño en el que primara un equilibrio entre resistencia y peso. La solución fue crear unas ruedas mecanizadas a partir del buje original, lo que permitió reducir el peso de cada rueda a 29 kg.

Esto significaba aproximadamente un 60% del peso inicial y por debajo del límite de 30 kilos que el equipo consideraba necesario para evitar posibles daños en los palieres, la caja de cambios y otros componentes del monoplaza.

El inconveniente entonces pasó a ser el tiempo. Disponían de dos semanas para fabricar las cuatro ruedas antes de que llegase la ventana temporal establecida por el Metro de Madrid y cada pieza requería decenas de horas de mecanizado.

La puesta en escena

Con las llantas listas y verificado que encajaban, el siguiente paso era comprobar si el monoplaza de F1 con 750 CV de potencia podía circular por las curvas de las vías del Metro.

Para no poner en riesgo el RB8, el equipo realizó la prueba con un kart que tenía el mismo ancho y la misma distancia entre ejes que el monoplaza. Con esta prueba, se comprobó cómo respondía el vehículo sobre los raíles, especialmente durante la aceleración y la frenada.

Posteriormente, el coche elegido para el reto se colocó sobre las vías reales, esperando a que se hiciera de noche y que el suburbano cerrara para realizar el test. Patrick Friesacher, expiloto de F1 y actualmente piloto de pruebas y atleta de Red Bull, fue el elegido para ponerse al volante del monoplaza equipado con un motor V8 de 750 caballos de potencia capaz de alcanzar 18.000 revoluciones por minuto.

El primer desplazamiento sobre los raíles transcurrió sin problemas importantes, aunque durante el comienzo de la prueba las ruedas patinaron ligeramente. Después de recorrer cinco kilómetros de vías de Metro se podía decir que el proyecto había terminado con éxito y haciendo historia.