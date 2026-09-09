Así será el Parque Ventas sobre la M-30: más de 16.000 metros y homenaje al Oso y el Madroño

Dos osos de madera serán los protagonistas de una de las zonas infantiles del futuro Parque Ventas, el espacio verde que se construye sobre la M-30 para conectar los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este miércoles las obras junto a la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca y Ciudad Lineal, Cayetana Hernández de la Riva y Nadia Álvarez. La ejecución de los trabajos supera ya el 70 %.

Durante la visita, Almeida ha desvelado uno de los elementos que tendrá el nuevo parque infantil: dos figuras de osos de madera que supondrán un guiño al Oso y el Madroño, uno de los símbolos de Madrid. La instalación se encuentra actualmente en fase de fabricación y estará dirigida a niños de entre 3 y 12 años.

El conjunto incluirá una torre con una subestructura de anillos, redes para favorecer la escalada y un tobogán tubular de 4,8 metros de altura. Junto a ella habrá una plataforma con rampa, una zona de autotransferencia y un tobogán inclusivo de 1,3 metros.

Una de las figuras representará a una osa adulta. Tendrá un puente que conectará su parte trasera con la torre y contará con un recorrido de cuerdas y redes verticales para llegar hasta la plataforma.

El segundo elemento será un osezno cuyo interior funcionará como refugio tipo casita para los más pequeños y cuyo exterior dispondrá de presas de escalada. Los juegos se completarán con postes trepables, tres de ellos rematados en forma de flor, y un recorrido formado por 13 tocones para trabajar el equilibrio.

Almeida ha señalado durante la visita que estos juegos tendrán el diseño del Oso y el Madroño y ha apuntado que los niños podrán disfrutar de una instalación "icónica" vinculada a la ciudad.

La obra ya supera el 70 %

Más allá del área infantil, los trabajos avanzan actualmente sobre la cubierta que constituirá el nuevo parque. El relleno de tierras está ejecutado en un 80 % y también se están realizando las acometidas de saneamiento, electricidad, agua potable, riego y comunicaciones.

De las ocho pasarelas peatonales que permitirán acceder al espacio, las cuatro situadas en el lado de Salamanca ya están conectadas con la plataforma. En Ciudad Lineal se trabaja ahora en las otras cuatro y en el itinerario ciclista que conectará ambos distritos mediante la pasarela de Ramón de Aguinaga.

El proyecto creará una superficie de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30, con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales. Está previsto plantar 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos, además de incorporar más de 2.150 metros cuadrados de praderas.

El espacio tendrá también equipamientos de calistenia, una pequeña zona para actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, dos kioscos, fuentes, bancos y papeleras. El alumbrado será de tipo LED de alta eficiencia energética.

Durante su visita, el alcalde ha destacado precisamente la transformación de este punto de la ciudad, separado actualmente por los carriles de la M-30. "Estamos hablando de la conexión de los distritos de Ciudad Lineal y de Salamanca, separados por 16 carriles de la M-30", ha señalado.

56.600 metros cuadrados de actuación

Parque Ventas tendrá una longitud de 197 metros y conectará directamente el parque de Sancho Dávila, en el lado de Salamanca, con la zona verde situada en el flanco de Ciudad Lineal.

La actuación incluye además la remodelación de los espacios situados a ambos lados de la M-30. En total, se intervendrá sobre más de 56.600 metros cuadrados, de los que 40.300 corresponden a estos márgenes.

En Salamanca, los trabajos en el parque de Sancho Dávila están prácticamente terminados, a falta de remates. La nueva fuente monumental de la plaza de la América Española ya está construida y queda pendiente completar su mecanismo de funcionamiento. También se ha instalado buena parte del mobiliario urbano y ha comenzado la plantación de vegetación.

Obras del Parque Ventas | Fuente: Ayuntamiento de Madrid

El proyecto contempla asimismo la remodelación del parque infantil y el área canina del extremo norte del parque de la Fuente del Berro, además de actuaciones en la calle de Alejandro González y la plaza de la América Española.

En Ciudad Lineal se está reordenando el parque de Antonio Pirala y los espacios libres situados junto a la M-30. El objetivo es conectar estas zonas con el nuevo parque y crear un paseo peatonal junto a nuevos espacios infantiles, deportivos y para mayores.

La actuación supone una inversión de 78,9 millones de euros y está previsto que las obras se prolonguen hasta la primavera de 2027. Almeida ha asegurado que el Parque Ventas será una realidad durante el primer trimestre de ese año y ha subrayado que los trabajos se están desarrollando conforme a la planificación municipal.