Así son los pisos de Madrid Nuevo Norte que ya se venden: piscina, terrazas inmensas y hasta un millón de euros

Aunque el Ayuntamiento de Madrid ha situado en el primer trimestre de 2027 las primeras grúas de viviendas de Madrid Nuevo Norte y se espera que las primeras promociones se entreguen a partir de 2029, algunas ya han empezado a comercializarse en portales digitales, como en Idealista.

Se trata de Residencial Antlia, presentado como un exclusivo proyecto de vivienda libre en Las Tablas Oeste. "Un proyecto residencial de arquitectura contemporánea que destaca por la elegancia de sus volúmenes, el dinamismo de sus terrazas y una cuidada selección de materiales que aportan personalidad y calidez a cada fachada", explica el anuncio.

La promoción está formada por 102 viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Todas las que aparecen actualmente en la oferta tienen terraza y cuentan con grandes ventanales, distribuciones amplias y una especial atención a la entrada de luz natural.

La idea es que la terraza no sea simplemente ese espacio al que se sale de vez en cuando, sino una parte más de la vivienda. Es por eso que el proyecto las plantea como una "prolongación natural" de los pisos, algo que también da bastante protagonismo a las fachadas del edificio.

Aunque las imágenes que acompañan al anuncio son todavía orientativas y no tienen carácter contractual, se ve perfectamente que Antlia contará con piscina, zonas ajardinadas, gimnasio, sala comunitaria y más espacios comunes.

Otro de los puntos que destaca el proyecto es la posibilidad de personalizar los pisos. Los compradores podrán escoger entre diferentes acabados, materiales y configuraciones, con la idea de adaptar la vivienda a sus gustos y necesidades.

La promoción también apuesta por la eficiencia energética. Se tomarán medidas para conseguir una máxima calificación energética, con el objetivo de reducir la factura de los suministros.

De 456.954 euros a más de un millón

Entre los precios de las viviendas de obra nueva que ya aparecen anunciadas, la puerta de entrada se sitúa en los 456.954 euros. Por ese precio se ofrece un piso de un dormitorio y 70 metros cuadrados, situado en una segunda planta exterior y con terraza.

Para quienes buscan dos dormitorios, hay una vivienda de 89 metros cuadrados por 573.039 euros, en una tercera planta exterior. Otra opción, también de dos dormitorios, sube hasta los 656.600 euros: tiene 96 metros cuadrados y está en una segunda planta exterior.

El siguiente escalón ya se acerca a los 900.000 euros. Hay dos viviendas de 142 metros cuadrados y tres dormitorios por 896.254 euros. Una está en la cuarta planta exterior y la otra en la sexta. Ambas, de nuevo, con terraza.

También aparece otra vivienda de tres dormitorios, esta vez de 145 metros cuadrados, por 918.733 euros.

Y la oferta llega hasta las viviendas de cuatro dormitorios. Una de ellas tiene 167 metros cuadrados y cuesta 1.042.458 euros, mientras que otra, también de 167 metros cuadrados, se anuncia por 1.052.597 euros.

La vivienda más cara de las que figuran actualmente en la oferta no es, curiosamente, una de cuatro dormitorios. Es un piso de tres dormitorios en la segunda planta que cuenta con 168 metros cuadrados. Además, tiene una terraza exterior cubierta de 23,31 metros cuadrados y una descubierta de 53,25 metros cuadrados. Alcanza los 1.097.483 euros.