Ayuso movilizará 26,5 millones para recuperar la Sierra Oeste tras los graves incendios de julio

La Comunidad de Madrid movilizará 26,5 millones de euros para acelerar la recuperación de los 17 municipios de la Sierra Oeste afectados por los graves incendios de este verano. El paquete de medidas, que anunciará este jueves la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, incluye actuaciones forestales, ayudas al sector agrícola y vitivinícola, inversiones en infraestructuras y un plan para reactivar la actividad empresarial y turística de la comarca.

Una de las primeras actuaciones será la puesta en marcha de aprovechamientos madereros extraordinarios en los montes más afectados de la Sierra Oeste y en Lozoyuela. La retirada de la madera dañada permitirá reducir riesgos sanitarios y favorecer la regeneración de la masa forestal, además de facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales para la alimentación y el pastoreo del ganado.

En este ámbito, el Gobierno regional invertirá 500.000 euros en infraestructuras destinadas a facilitar el tránsito y manejo de los rebaños en municipios como Los Molinos, Guadarrama, Robledo de Chavela, Navas del Rey y Fresnedillas de la Oliva. Las actuaciones incluirán la renovación de cerramientos, corrales y accesos a instalaciones ganaderas, la reconstrucción de muros de mampostería y la mejora de otras infraestructuras vinculadas a la ganadería extensiva.

A esta partida se añadirán otros 100.000 euros para acondicionar pilones y fuentes, pasos canadienses y cerramientos de protección en tramos colindantes con carreteras.

La estrategia forestal se completará con la creación de un equipo de trabajo que definirá las medidas necesarias para mejorar la gestión agrícola, ganadera y forestal de la zona y hacerla más resistente a futuros incendios, manteniendo al mismo tiempo los usos tradicionales del territorio. Además, el Ejecutivo regional creará un Aula Forestal en el Vivero Forestal del IMIDRA, en El Escorial, donde los escolares podrán participar en el cultivo y cuidado de especies autóctonas destinadas a la recuperación de la Sierra Oeste y otros espacios forestales.

12 millones para infraestructuras municipales

Los municipios afectados contarán con un plan específico de revitalización financiado con 12 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR). Los fondos se destinarán a nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, así como a la adquisición de maquinaria y vehículos de prevención y extinción de incendios, con el objetivo de reforzar la capacidad municipal para responder ante futuras emergencias.

La recuperación económica contará con otros 10 millones de euros para apoyar a empresas, autónomos y nuevos negocios y favorecer la creación de empleo. Las empresas y trabajadores por cuenta propia podrán acceder a subvenciones de hasta 70.000 euros para reparar inmuebles, reponer equipamiento o adquirir maquinaria, mientras que quienes se den de alta como autónomos en los municipios afectados podrán recibir incentivos de 600 euros.

La Comunidad prevé además convenios con los ayuntamientos para contratar a personas desempleadas en prácticas que participen en las obras de recuperación. El programa tendrá una inversión de 2,5 millones de euros y está previsto que beneficie a cerca de 200 personas. También se reforzarán las ayudas destinadas a crear o mantener establecimientos de hostelería y comercio rural.

El turismo tendrá un plan específico de promoción, dotado con 1,5 millones de euros, y se impulsará la ampliación de la capacidad hotelera y la celebración de actividades culturales, deportivas y gastronómicas, con especial atención al entorno del Pantano de San Juan.

Ayudas para viñedos, bodegas y explotaciones agrícolas

El sector vitivinícola contará con ayudas específicas para paliar los daños ocasionados por el incendio en la subzona de la Denominación de Origen Vinos de Madrid en San Martín de Valdeiglesias. Los agricultores podrán recibir hasta 1.500 euros por hectárea quemada y 250 euros adicionales en los casos en los que se haya visto afectada la calidad de la uva, mientras que las bodegas podrán acceder a ayudas de hasta 2.500 euros.

La Comunidad también realizará riegos de apoyo con cubas en viñedos de secano afectados por el calor o parcialmente quemados para favorecer la brotación y recuperación de las plantas.

En cuanto a la maquinaria agrícola dañada, se financiará el 100% de la reparación, con un máximo de 50.000 euros para tractores y vendimiadoras y de 10.000 euros por máquina para el resto de equipos. La promoción de los productos agroalimentarios de la comarca se reforzará asimismo en iniciativas como Despensa de Madrid, Madrid Fusión y Salón Gourmet.

Restauración forestal y de espacios degradados

Las actuaciones de recuperación se extenderán a otros espacios degradados de la región. Este otoño comenzará la restauración de canteras y escombreras abandonadas en Alpedrete y Collado Mediano, con una inversión cercana a 450.000 euros y mediante técnicas de restauración geomorfológica desarrolladas en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

El Ejecutivo autonómico ampliará además hasta 1,2 millones de euros las ayudas para el cuidado de terrenos forestales privados, un 50% más que en la anterior convocatoria, y flexibilizará los requisitos para facilitar tratamientos selvícolas y una gestión activa de estos espacios.

A ello se sumará una nueva línea de 400.000 euros dirigida a entidades locales para financiar instrumentos de ordenación forestal, tratamientos selvícolas, plantaciones y mejoras de pistas e infraestructuras.

Estas medidas se integran en el Plan de Impulso Forestal 2026-2030 y se acompañarán de la modificación de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y de nuevas instrucciones para la gestión de encinares, melojares, dehesas y pinares.

Un estudio para prolongar el desdoblamiento de la M-501

Entre las actuaciones anunciadas figura también la realización de un estudio para prolongar el desdoblamiento de la M-501 desde Navas del Rey hasta el límite con Castilla y León, una actuación cuyo coste estimado asciende a 416 millones de euros.

La iniciativa daría continuidad al actual tramo de autovía, que termina en Navas del Rey, y permitiría ampliar progresivamente la carretera de los Pantanos, que desde ese punto dispone de una sola calzada. En una primera fase se estudiará un nuevo trazado hasta Pelayos de la Presa y, posteriormente, la prolongación de los 22 kilómetros restantes hasta el límite regional, pasando por San Martín de Valdeiglesias.

La M-501 registra más de 15.000 vehículos diarios en los tramos que todavía cuentan con un carril por sentido, mientras que en las zonas de autovía la circulación llega a cerca de 70.000 vehículos. La intensidad del tráfico se incrementa además en determinados periodos del año por los desplazamientos hacia los embalses y las conexiones con el Valle del Tiétar.

El estudio deberá determinar la alternativa técnica más adecuada para ampliar la capacidad de la vía y mejorar la movilidad de los municipios de la Sierra Oeste. Para ello, tendrá en cuenta la intensidad de la circulación, la orografía y las características ambientales del entorno, así como las medidas de protección necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno regional pretende combinar la recuperación inmediata de las zonas afectadas por el incendio con actuaciones destinadas a reforzar la actividad económica, los servicios públicos y la gestión del territorio a medio y largo plazo.