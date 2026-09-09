Buscan a un hombre de 84 años con alzhéimer desaparecido en Torrejón de Ardoz

Familiares, amigos y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Roberto Fernández Magriñat, un varón de 84 años de edad diagnosticado de alzhéimer. El anciano desapareció a primera hora de la mañana de este lunes en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Según los datos facilitados por su propio entorno, el rastro del hombre se perdió alrededor de las 9:30 horas. Fue visto por última vez transitando por las inmediaciones de la calle Virgen del Pilar, una zona céntrica del municipio. Ante la falta de noticias, sus allegados comenzaron las primeras batidas por los alrededores y lugares que solía frecuentar, sin obtener resultados positivos hasta el momento.

El anciano padece la enfermedad de alzhéimer en fase 2. Sus familiares han alertado de que, durante los últimos días, Roberto se encontraba mucho más despista y desorientado de lo que era habitual en él. Esta circunstancia agrava la preocupación de su entorno, puesto que es posible que no sepa cómo regresar a su domicilio o pedir ayuda. Según han relatado, la desaparición se produjo cuando el hombre abandonó la vivienda familiar sin hacer ruido, aprovechando un momento en el que su hijo se encontraba durmiendo y, por tanto, no pudo percatarse de su salida.

Inmediatamente después de confirmar su ausencia y tras unas primeras horas de angustia, la familia se dirigió a las dependencias de la Policía Nacional. En la Comisarí de Torrejón de Ardoz se interpuso la denuncia por desaparición, lo que ha permitido activar de manera oficial los protocolos de búsqueda previstos para personas en situación de alto riesgo.

Las autoridades y los seres queridos de Roberto solicitan a cualquier vecino o viandante que tenga alguna pista sobre su paradero que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencias a través del 112, o bien llamando directamente a los números de atención policial, como el 091.