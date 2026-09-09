Cae en Madrid un falso CEO de una petrolera que intentó estafar 120.000 euros a una empresa

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Chamartín a un hombre acusado de intentar estafar 120.000 euros a una empresa mediante la suplantación de identidad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera. El sospechoso habría utilizado documentación falsa y distintas identidades para aparentar solvencia y cerrar una operación empresarial inexistente.

Según la investigación policial, el detenido contactó con un directivo de una compañía madrileña haciéndose pasar por el supuesto ceo de una gran empresa petrolera. Entre el 26 y el 28 de agosto mantuvo varias reuniones con responsables de la firma y presentó contratos y otros documentos para formalizar un supuesto acuerdo.

Una vez establecida la relación de confianza, reclamó seis pagos de 20.000 euros, hasta alcanzar los 120.000 euros. El argumento utilizado era que el dinero serviría para cubrir supuestos gastos operativos relacionados con la operación empresarial.

Sin embargo, las pesquisas determinaron que esa operación no existía. Los agentes también comprobaron que la documentación aportada por el sospechoso era irregular y carecía de validez.

Reuniones para reforzar la falsa identidad

El hombre habría empleado diferentes identidades para presentarse ante sus víctimas como un empresario y ganarse su confianza. Para reforzar la apariencia de legitimidad, utilizaba direcciones vinculadas a la compañía petrolera en la que aseguraba trabajar.

Además, organizó reuniones en hoteles de prestigio de Madrid y en la propia sede de la empresa. Según la Policía Nacional, estas actuaciones tenían como finalidad proyectar una imagen de solvencia y consolidar la confianza de directivos y empleados.

El supuesto ceo no actuaba solo en sus encuentros. Durante algunas de las reuniones estaba acompañado por un hombre que se presentaba como su supuesto "director de operaciones" y que evitaba mostrar documentación.

La investigación comenzó el 31 de agosto

La investigación arrancó el 31 de agosto, después de que la Policía Nacional recibiera un aviso sobre un hombre que trataba de cerrar un negocio con una empresa madrileña.

Los agentes se entrevistaron con el empresario afectado, quien explicó que había recibido llamadas desde el extranjero y relató las reuniones mantenidas con el supuesto directivo de la petrolera y su acompañante.

A partir de la información obtenida, los investigadores realizaron las comprobaciones necesarias para verificar la identidad del sospechoso y la documentación que había presentado durante las negociaciones.

Detenido en Chamartín

Las pesquisas permitieron confirmar la identidad del hombre y determinar, según la Policía Nacional, que se encontraba detrás de la supuesta operación empresarial.

Los agentes procedieron a su detención el 1 de septiembre en el distrito madrileño de Chamartín como presunto responsable de un delito de estafa. Posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.