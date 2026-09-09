Ya en mayo comenzamos a seguir la pista de Jorge Juan Rodríguez Conejo, concejal delegado de Hacienda y Seguridad Ciudadana de Getafe. En junio, el PP de este municipio decidió dar el paso de manera oficial (y judicial) y presentó una denuncia por la que finalmente el edil socialista se encuentra en calidad de investigado. De esta manera, Rodríguez Conejo deberá acudir a declarar en sede judicial el próximo 17 de noviembre.

El origen del conflicto radica en el supuesto acceso del responsable de la Seguridad Ciudadana de Getafe a Vinfopol, una plataforma tecnológica de gestión y base de datos utilizada de forma restringida por la Policía Local. Este programa alberga información altamente sensible sobre los ciudadanos del municipio, incluyendo partes de intervención, diligencias, minutas, controles de alcoholemia, registros de vehículos, sanciones e imágenes guardadas en los archivos policiales.

La investigación judicial se inició tras la querella presentada por los populares en junio pasado, motivada por las declaraciones vertidas en un pleno municipal en el que el propio dirigente reconoció disponer de acceso al sistema informático. A raíz de la admisión a trámite, el juez instructor ha requerido a la Policía Local un informe detallado en el plazo de diez días para precisar la naturaleza técnica de Vinfopol, determinar desde cuándo y bajo qué autorización contó el concejal con perfil de usuario, y desglosar el historial completo de accesos y consultas efectuadas por el investigado.

El PP habla del "caso cloacas" y señala a la alcaldesa

Tras conocerse el auto judicial, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Antonio José Mesa, ha acusado al Gobierno local de emplear recursos institucionales para ejercer un control indebido sobre la ciudadanía y los grupos de la oposición. "Ahora le van a explicar al juez para qué y por qué tienen acceso total a datos confidenciales de los vecinos de Getafe, cuyo uso está legalmente limitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal". Mesa ha definido el asunto como el "caso cloacas" de la alcaldesa Sara Hernández. "Es muy grave. Estarían utilizando datos del Ayuntamiento para espiarnos a los vecinos y a la oposición", ha remarcado vinculando la situación procesal del concejal con el contexto político nacional. Así las cosas, afirma que este concejal "no hace nada sin que se lo diga la alcaldesa". Y no descarta que se haya accedido a información de miembros de la corporación para presionar o chantajear a voces discrepantes en el municipio.

La alcaldesa de Getafe nos espía, a vecinos y oposición. Lo tendrán que explicar ante un juez. @ajmesagarrido pic.twitter.com/v1IkjupQ8L — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 5, 2026

Por el momento, el calendario judicial fija la cita del 17 de noviembre como primer paso para esclarecer si Jorge Juan Rodríguez Conejo cometió un delito de revelación de secretos, tipificado en el Código Penal con penas de hasta cuatro años de prisión.