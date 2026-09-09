El desconocido palacio romántico en pleno centro de Madrid que conserva el esplendor del siglo XIX

En pleno centro de Madrid hay un palacio que conserva buena parte de la decoración y el mobiliario con los que fue concebido en el siglo XIX. El Palacio de Fernán Núñez, situado en la calle de Santa Isabel y actualmente sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, permite conocer a través de visitas guiadas una residencia vinculada durante décadas a la vida social de la capital.

De residencia aristocrática a sede ferroviaria

El origen del edificio se remonta al siglo XVIII, cuando Blas Jover, miembro del Consejo de Fernando VI, construyó allí su vivienda en 1753. La propiedad pasó después por diferentes manos hasta que Miguel José María de la Cueva, XIII duque de Alburquerque y IV marqués de la Mina, la adquirió en 1769 y transformó la construcción.

Tras su fallecimiento en 1803, el inmueble tuvo distintos usos, entre ellos cuartel, hospital y viviendas. En 1815 pasó a manos de Felipe María Osorio de la Cueva, VII conde de Cervellón, que posteriormente contrajo matrimonio con María Francisca de Asís Gutiérrez de los Ríos Solís, II duquesa de Fernán-Núñez.

Entre 1847 y 1849, ambos impulsaron una remodelación que transformó la antigua vivienda y dio lugar al palacio de estilo romántico que ha llegado hasta nuestros días. La reforma convirtió el inmueble en uno de los escenarios de la vida social madrileña de mediados del siglo XIX.

Ya en el siglo XX, la historia del edificio cambió de nuevo. Fue adquirido en 1941 por la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de España y, tras la nacionalización de las compañías ferroviarias, pasó a convertirse en sede del Consejo de Administración de Renfe. Desde 1985 alberga la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y actualmente es propiedad de ADIF y Renfe.

Salones que conservan otra época

El palacio se divide en dos grandes áreas: la zona noble y la destinada a servicio y caballerizas. Es la primera la que conserva en mejores condiciones la decoración histórica.

En sus espacios aparecen tapices y alfombras de la Real Fábrica de Santa Bárbara, algunos relacionados con cartones de Goya, además de suelos y techos con taraceas, mármoles, bronces, tejidos de seda y muebles con elementos dorados.

Las lámparas de cristal de Baccarat son otro de los elementos destacados de los interiores. Entre las estancias que forman parte del recorrido se encuentran el Patio de Recibo y su escalera principal, el Salón de Estuco, el Salón Amarillo y la Logia, el Salón Rojo, el Salón Isabelino y distintos comedores.

Uno de los espacios más llamativos es el Salón de Baile, concebido con una decoración que recuerda a la Galería de los Espejos del palacio de Versalles. También destacan la Escalera de Nogal, el jardín y el invernadero.

Un baile de disfraces que quedó fotografiado

Una de las piezas que actualmente pueden descubrir los visitantes llegó al palacio mucho después de aquellos grandes acontecimientos sociales. Desde junio de 2025 se expone de forma permanente un álbum relacionado con un baile de disfraces celebrado en el edificio en febrero de 1884.

El álbum reúne 84 fotografías originales de Fernando Debas Dujant y muestra a algunos de los invitados que acudieron al acontecimiento, entre ellos los reyes Alfonso XII y María Cristina, las infantas reales, la marquesa de Cerralbo y la duquesa de Alba.

La pieza fue donada a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles por la compañía Elecox y permite acercarse a través de imágenes a uno de los acontecimientos sociales celebrados por los duques en el Madrid de finales del siglo XIX.

Cómo visitar el Palacio de Fernán Núñez

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles organiza visitas guiadas para conocer la historia del edificio, sus antiguos ocupantes y su evolución posterior.

La visita general tiene un precio de 10 euros por persona. También existen recorridos específicos para grupos, incluidos algunos en inglés, y visitas temáticas centradas en cuestiones como la historia ducal, la historia ferroviaria o la conservación y restauración de los espacios.

En este momento hay que tener en cuenta una circunstancia importante para quienes quieran acudir: la agenda de visitas de septiembre está completa. La Fundación anunciará próximamente cuándo se abrirá la reserva correspondiente al mes de octubre.