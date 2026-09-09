El viento complica el control del incendio declarado en Madrid y varias carreteras siguen cortadas

El incendio declarado este martes bajo el puente del río Cofio, en Santa María de la Alameda, continúa este miércoles con los Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajando para avanzar en su extinción. El terreno abrupto y las fuertes rachas de viento han dificultado las labores.

El fuego comenzó alrededor de las 16:00 horas del martes. Durante la madrugada trabajaron sobre el terreno 15 dotaciones terrestres y cuatro vehículos de mando de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Almudena Viñas, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, explicó que las labores han sido complicadas por las fuertes rachas de viento, de hasta unos 50 kilómetros por hora. La lluvia caída a primera hora de este miércoles, en cambio, está favoreciendo la extinción.

Los bomberos esperan la incorporación de medios aéreos durante las primeras horas de la mañana. Según Viñas, estos medios podrán ayudar a estabilizar las zonas más complicadas para acceder, ya que se trata de un terreno "muy abrupto" que puede resultar peligroso para las dotaciones.

La oficial de #BomberosCM explica cómo se ha desarrollado el trabajo de los servicios de extinción en el #IFSantaMaríadelaAlameda. El viento y la orografía del terrero han dificultado las labores. Aunque la lluvia caída de madrugada ha favorecido la extinción del incendio. pic.twitter.com/jqE3pEFnjW — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 9, 2026

Por otro lado, el Grupo Especial de Rescate en Altura de Bomberos de la Comunidad de Madrid participó en el rescate de tres operarios que se encontraban trabajando en un puente sobre el río Cofio, dentro de la zona afectada por el incendio. Los trabajadores estaban sobre una plataforma situada a "gran altura". Según informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, fueron evacuados sin necesitar asistencia sanitaria.

El #GERA de #BomberosCM ha participado en el rescate de tres operarios que estaban trabajando en un puente sobre el río Cofio en la zona afectada por el #IFSantaMaríaDeLaAlameda. Se encontraban sobre una plataforma a gran altura y han sido evacuados sin necesitar asistencia… pic.twitter.com/6Oa74q2UCx — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 8, 2026

Apoyo de la Guardia Civil y corte de carreteras

La Guardia Civil mantiene las labores de apoyo a los servicios de extinción de incendios en las inmediaciones del río Cofio. Los agentes también acompañaron a personas evacuadas de la urbanización Umbría Gallego para que pudieran acceder a sus viviendas y dar de comer a los animales de pasto y recoger a sus mascotas.

En estas labores participaron unidades de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza y unidades de Tráfico de la Guardia Civil. El incendio obligó además a confinar a la población de La Paradilla y la urbanización La Estación por posible afección del humo. Horas después, ambas zonas fueron desconfinadas.

Las carreteras M-505, entre Valdemaqueda y Santa María de la Alameda, y CL-505, a la altura de Las Navas del Marqués, en Ávila, permanecen cortadas al tráfico.