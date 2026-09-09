Estos son los 16 referentes culturales que premiará la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado la concesión de sus XXIV Premios de Cultura, con los que distingue este año a 16 personalidades, creadores, instituciones y entidades vinculados a distintas disciplinas artísticas y culturales. Entre los reconocidos figuran el actor José Sacristán, el músico Jaime Urrutia, el fotógrafo Jordi Socías y la bailarina África Guzmán, mientras que el mago Juan Tamariz recibirá el premio a título póstumo.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 21 de septiembre en los Teatros del Canal, con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El actor José Sacristán ha sido reconocido en la categoría de Teatro. Inició su carrera en el Teatro Infanta Isabel en 1960 y, desde entonces, ha desarrollado una trayectoria vinculada al teatro y al cine.

Entre sus trabajos más recientes figura El hijo de la cómica, un espectáculo que adapta, dirige e interpreta a partir de El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán Gómez. La propuesta supone un homenaje escénico a quien fue amigo y maestro de Sacristán.

En Música Popular, el galardón corresponde a Jaime Urrutia, referente del pop-rock español. Tras su etapa al frente de Gabinete Caligari, desarrolló una carrera en solitario como cantante y compositor. Entre los temas más representativos de su repertorio figura Camino Soria.

El Premio de Danza reconoce a África Guzmán, bailarina, coreógrafa y maestra que fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de España y formó parte del Nederlands Dans Theater. Actualmente dirige el Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires y desarrolla proyectos vinculados a la formación y creación artística.

Tamariz y Socías, reconocidos por su trayectoria

La Comunidad de Madrid concederá a título póstumo el Premio Especial de Magia a Juan Tamariz, fallecido el pasado mes de agosto. El ilusionista madrileño alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo en cartomagia y magia de cerca y participó en la creación de la Escuela Mágica de Madrid.

En Fotografía, el premio será para Jordi Socías, cuya obra incluye acontecimientos de la historia reciente y retratos de numerosas personalidades. El fotógrafo desarrolló en Madrid una parte fundamental de su trayectoria y creó la Agencia Cover, además de colaborar con distintas publicaciones.

El Premio de Música Clásica recae en Luis Cobos, compositor y director que ha trabajado con formaciones sinfónicas y figuras del sector. Según la Comunidad de Madrid, su carrera supera los 15 millones de copias vendidas. También ha desarrollado actividad en defensa de los derechos de los intérpretes como presidente de la Sociedad de Artistas de España.

Los hermanos Alberto y Laura Caballero reciben el reconocimiento en Artes Cinematográficas y Audiovisuales. Como guionistas, creadores y productores especializados en comedia, están detrás de producciones como Aquí no hay quien viva, Machos Alfa y Muertos S.L.

Literatura, pintura y artes populares

En Literatura, el premio corresponde a José Carlos Gracia, autor de España y su herencia invisible y creador y director, desde 2013, del pódcast Memorias de un Tambor.

El Salón de Otoño, organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, ha sido distinguido en Artes Plásticas. La exposición nació en Madrid en 1920 como una muestra nacional abierta a artistas de distintas procedencias, generaciones y sensibilidades.

En Tauromaquia, la Comunidad de Madrid reconoce a las sastrerías Fermín, Justo Algaba y Santos, tres talleres madrileños dedicados a la confección artesanal de trajes de torero. El premio destaca un oficio que incluye trabajos de corte, patronaje, bordado y montaje manual.

El diseñador Félix Ramiro recibe el Premio de Moda por una trayectoria de más de tres décadas. Tras estudiar diseño en Madrid, puso en marcha su firma en 1988 y ha desarrollado una actividad que combina moda, artesanía y patrimonio cultural.

Gastronomía, mecenazgo y patrimonio

El fundador y presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España, Rafael Ansón, obtiene el Premio de Gastronomía. La Comunidad de Madrid destaca su actividad académica y cultural desarrollada en la región y su participación en la promoción de distintas entidades.

En Mecenazgo, el galardón corresponde al empresario y filántropo mexicano de ascendencia española Valentín Díez Morodo, presidente e impulsor de la Fundación Casa de México en España.

La asociación Madpac, fundada en 2015, recibe el Premio de Artes Circenses por su trabajo con profesionales y entidades del circo madrileño y sus actividades de formación, creación y producción.

Las Guitarras Manuel Rodríguez, con más de 115 años de historia, serán reconocidas en Patrimonio Histórico por la conservación de una tradición artesanal transmitida durante generaciones.

Por último, el Premio de Artes Populares distingue a las Representaciones Litúrgicas Populares de la Comunidad de Madrid, que agrupan nueve escenificaciones protagonizadas por vecinos y colectivos locales, entre ellas los Belenes Vivientes de Buitrago del Lozoya y Colmenar de Oreja y las Pasiones Vivientes de Chinchón, Daganzo de Arriba, Morata de Tajuña, Valdilecha y Villarejo de Salvanés.