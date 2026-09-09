Guía de todas las calles cortadas y afecciones por el comienzo de Madring

Madrid prepara un importante dispositivo de movilidad con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 de España TAG Heuer, conocido como Madring 2026. Entre el 10 y el 14 de septiembre se producirán cortes en varios de los principales viales próximos al recinto y, durante los días de competición —del 11 al 13—, el tráfico quedará sometido a a importantes controles.

Es por eso que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado dos grandes coronas de movilidad y tres zonas de protección para ordenar los desplazamientos, evitar la saturación y garantizar los accesos de residentes y emergencias. La idea es tal que así: cuanto más cerca del circuito, más limitada estará la circulación.

Pese al plan de movilidad, desde el Consistorio se aconseja para todo el mundo utilizar el transporte público durante los días que dure la celebración del Gran Premio.

Cortes de tráfico

Las primeras restricciones ya están previstas desde este jueves 10 de septiembre. Uno de los principales cortes será Ribera del Sena, que queda cortada entre la glorieta de Luxemburgo y la glorieta de Edimburgo, y también desde esta última hasta la M-40.

También se restringe la circulación en Vía de Dublín, tanto entre la glorieta de Edimburgo y la calle Ariadna como desde la confluencia con esta calle hasta la glorieta de Sintra.

En Francisco Umbral habrá cortes entre Vía de Dublín y un punto situado más allá de la glorieta de Pascual Bravo. Desde ahí, también se corta la calzada en sentido norte hasta antes de la glorieta de Isidro González Velázquez.

A la lista se suman la glorieta de Vía de Dublín y su acceso desde la calle Ariadna; la glorieta de Francisco Umbral, aunque en este caso se mantiene abierto el acceso a la gasolinera desde la conexión con la M-11; la glorieta de Pascual Bravo, cuyo acceso desde Camino Alto de Hortaleza también queda afectado; y la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio, en sentido de subida hacia la glorieta de Isidro González Velázquez.

Hay además un cambio importante en Alejandro de la Sota. Desde el 11 de septiembre se corta una de sus calzadas y el tráfico queda concentrado en la calzada sentido norte, que pasa a funcionar en ambos sentidos.

'Corona interior' del 11 al 13 de septiembre

Los mayores controles se concentrarán durante los tres días de competición, del 11 al 13 de septiembre. Durante este periodo, el Ayuntamiento establecerá una corona interior alrededor del recinto. Se trata de un espacio de tráfico restringido al que solo podrán acceder determinados vehículos y en condiciones concretas.

El perímetro discurre por Vía de Dublín, Camino de Sintra, la vía de servicio de la M-11, avenida de Alejandro de la Sota, avenida de las Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, Ribera del Sena, Ribera del Loira, M-40, avenida del Consejo de Europa y la glorieta SAR Don Juan de Borbón y Battemberg.

Aquí no podrán entrar los vehículos particulares del público general que no tengan acreditación. Tampoco quienes busquen aparcamiento en las inmediaciones del circuito, los taxis y VTC que no estén realizando recorridos autorizados, los repartidores que carezcan del pase o autorización correspondiente ni los trabajadores sin acreditación. Los vehículos que simplemente estén atravesando la zona, sin un destino operativo dentro de ella, tampoco podrán acceder.

Ante escenarios de elevada saturación, se procederá a la implementación de cortes preventivos en vías de alta capacidad, o vías arteriales principales próximas a la corona interior.

Más allá de la zona de acceso restringido se establecerá también una corona exterior. En ella no hay prevista una prohibición general de circulación, pero sí puntos de vigilancia y regulación que permitirán desviar vehículos, cambiar sentidos o adoptar medidas preventivas.

Estos controles estarán situados en la avenida de Logroño, M-11, M-12, glorieta de Aníbal González, avenida de las Fuerzas Armadas, avenida de Manuel Fraga Iribarne, avenida de Francisco Javier Sáenz de Oiza, Bet Figueras, R-2 y M-40.

Las Cárcavas tendrá su propio acceso

También el Consistorio diferenciará tres zonas de protección. Una de ellas será el barrio de las Cárcavas, que contará con una zona específica de protección para evitar que el tráfico generado por el Gran Premio termine trasladándose a sus calles residenciales.

Podrán entrar los vehículos de residentes acreditados, el transporte público habitual, los servicios esenciales y de emergencia y los vehículos de asistencia domiciliaria. También los taxis y VTC siempre y cuando transporten a personas capaces de acreditar que viven en la zona.

Se preservará también la actividad de oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y servicios existentes en el entorno de Ifema, así como el funcionamiento del campo de Golf.