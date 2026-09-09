La Comunidad de Madrid aprueba ocho millones para el servicio 012 de atención al ciudadano

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles a una importante inyección económica para el mantenimiento de sus servicios públicos. En concreto, el Ejecutivo autonómico ha aprobado destinar cerca de ocho millones de euros para garantizar durante los próximos dos años la continuidad del servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano.

El 012 no se limita únicamente a la asistencia por teléfono, sino que en los últimos años ha ido modernizando sus vías de contacto para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. Así, este servicio ofrece soporte a través de herramientas como WhatsApp, chat en línea, videollamada —que incluye de manera destacada la asistencia en lengua de signos para personas con discapacidad auditiva—, correo electrónico, diversos formularios y portales digitales específicos. A todos estos canales de nueva generación se suman las tradicionales oficinas presenciales y las unidades móviles que la autonomía despliega para recorrer periódicamente los municipios de menos de 65.000 habitantes.

A través de esta variedad de medios, los madrileños tienen la posibilidad de obtener información detallada y resolver dudas sobre áreas clave para su día a día, como pueden ser vivienda, transporte, empleo, educación o asuntos sociales, entre otras muchas materias. Los ciudadanos también pueden utilizar estas plataformas para solicitar cita previa, recibir soporte técnico ante posibles incidencias surgidas durante la tramitación electrónica, contactar con otros departamentos específicos de la Administración o, sencillamente, presentar sugerencias, quejas y agradecimientos por el servicio prestado.

1,7 millones de consultas

Si observamos las cifras de uso, el balance resulta notable. En conjunto, los diferentes servicios de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid superaron con creces los 1,7 millones de consultas tan solo durante el primer semestre del año 2026. Este volumen de actividad supone un incremento del 2% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Según detallan desde el Ejecutivo, la inmensa mayoría de estos requerimientos de información se canalizaron a través del teléfono 012, que sigue siendo el método preferido.

Un apartado especialmente relevante de esta inversión se centra en el sostenimiento de los recursos de atención pormenorizada y urgente. Entre los servicios especializados destaca el 012 Mujer, que durante los primeros seis meses de este año ha prestado asistencia integral a más de 3.500 víctimas de violencia, además de orientar a sus familiares y personas del entorno más cercano. Por su parte, la línea 012 A tu lado ha ofrecido una primera respuesta indispensable y ayuda psicológica vital a cerca de 5.000 personas que se encontraban en situación de soledad no deseada o padeciendo crisis de ansiedad.

Paralelamente, el canal especializado 012 Apoyo a la Maternidad logró superar en este mismo semestre la barrera de las 17.500 consultas atendidas. Asimismo, cabe subrayar los resultados del 012 Contra las Drogas. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, esta iniciativa ha brindado soporte a más de 700 personas con problemas vinculados al consumo de sustancias estupefacientes, ayudando a su vez a sus familias a afrontar el proceso.

Finalmente, en el terreno de la atención física, la Red de Oficinas de Atención al Ciudadano llevó a cabo un total de 362.445 gestiones, lo que representa un aumento del 26% respecto a los registros del año 2025. Destaca el papel de la Oficina Central, ubicada en la madrileña Carrera de San Jerónimo, que por sí sola superó las 40.000 atenciones, duplicando el volumen del año anterior. A todas estas cifras hay que sumar, por último, cerca de 1.500 atenciones de carácter preferente destinadas a personas mayores y a ciudadanos que precisan de algún tipo de apoyo adicional para realizar sus trámites.