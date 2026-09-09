La Fórmula 1 se cuela en el centro de Madrid: el curioso plan gratuito que aún puedes disfrutar en Callao

La Fórmula 1 ya se deja ver en el centro de Madrid antes de que los monoplazas salgan al circuito. Williams ha instalado en la Plaza del Callao y los Cines Callao una Fan Zone con diferentes experiencias para los aficionados, que podrán visitarla hasta el domingo 13 de septiembre.

Un monoplaza y una exposición de trofeos

Uno de los principales reclamos del espacio es un FW48 de exhibición a escala real, que permite contemplar de cerca el monoplaza de la escudería.

La instalación también reúne una muestra dedicada a la relación de Williams con el automovilismo español. Se pueden ver los cascos de Carlos Sainz, Marc Gené y Pastor Maldonado, además de trofeos correspondientes a las victorias de Alain Prost en Barcelona en 1993, Nigel Mansell en Jerez en 1987 y Jacques Villeneuve en Barcelona en 1997.

La exposición incluye asimismo el recuerdo del último triunfo de Williams en España, conseguido en 2012 con Pastor Maldonado.

Simuladores para recorrer el MADRING

La Fan Zone cuenta con una zona de videojuegos en la que los visitantes pueden utilizar simuladores de última generación y recorrer virtualmente el circuito MADRING antes de que los pilotos compitan sobre él.

La oferta se completa con un simulador de camión minero de Komatsu y varias pruebas de habilidad. Entre ellas se encuentran un anillo de reacción para poner a prueba los reflejos y Krak the Code, que ofrece premios de Kraken, socio presentador del espacio.

También hay una competición de predicción, BW Scores: Tyre or Lower, para enfrentarse a otros participantes.

Los aficionados pueden conseguir además productos de edición especial de Madrid, equipación oficial de Williams para 2026 de New Era y una edición especial madrileña del cómic Williams x Marvel.

Luke Browning y James Vowles

La programación todavía guarda dos encuentros con integrantes de Williams. Luke Browning, piloto de reserva de la escudería, se encontrará con los aficionados este miércoles 9 de septiembre a las 19:00 horas.

El jueves 10 será el turno de James Vowles, director del equipo, que participará en un encuentro a las 18:00 horas.

Son las dos citas con miembros del equipo que quedan dentro de la programación anunciada para esta semana.

Una visita gratuita en pleno centro

La entrada general a la Fan Zone es gratuita. Para participar en las distintas actividades es necesario descargar la aplicación de Williams y registrarse.

El espacio abre de lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado amplía su horario hasta las 21:00 horas, desde las 10:00. El domingo, último día de la experiencia, permanecerá abierto de 10:00 a 16:00.

También se puede visitar la Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience y probar su cerveza 0,0 % elaborada localmente en España. Esta experiencia requiere un registro específico.