Madrid estrena una experiencia que convierte el cuerpo humano en un auténtico mundo por descubrir

Madrid acogerá desde el próximo 11 de septiembre el estreno mundial de Human Universe - The Experience, una propuesta inmersiva que combina ciencia, arte y tecnología para mostrar al visitante el funcionamiento del organismo desde una perspectiva poco habitual. La experiencia podrá visitarse en Espacio Delicias, en la Carpa Catedral del Paseo de las Delicias, 61.

Un recorrido por lo que permanece oculto

La exposición propone adentrarse en diferentes partes del organismo mediante imágenes tridimensionales, proyecciones, mapping, animaciones e interacción. El recorrido está dividido en seis salas y tiene una duración aproximada de 70 minutos.

La propuesta permite observar elementos que normalmente no pueden contemplarse directamente, desde el sistema circulatorio hasta el cerebro, pasando por el ojo, las células y distintos órganos.

El objetivo es utilizar los recursos audiovisuales para facilitar la comprensión de los procesos que tienen lugar en el cuerpo. Para ello, el proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar formado por especialistas en anatomía, comunicadores científicos, guionistas, diseñadores y artistas 3D.

Dos experiencias con realidad virtual

Uno de los elementos de la visita son las dos experiencias de realidad virtual incluidas con la entrada. La primera plantea una aventura que se realiza sentado, mientras que la segunda permite una exploración libre durante la que el visitante puede desplazarse.

La tecnología se integra así en un recorrido que busca combinar la explicación científica con una experiencia visual. La organización señala que el contenido mantiene el rigor científico, aunque incorpora algunas licencias artísticas destinadas a facilitar la comprensión y reforzar el efecto inmersivo.

Human Universe está disponible en español e inglés, por lo que los visitantes pueden escoger el idioma de la experiencia.

Cuánto cuesta y dónde está

Human Universe - The Experience podrá visitarse desde el 11 de septiembre de 2026 en Espacio Delicias, junto al Museo del Ferrocarril. El acceso puede realizarse por el lateral del museo o por la esquina de la calle Cristo del Camino con el Paseo de las Delicias.

Las entradas tienen distintos precios según el día. De lunes a viernes, la tarifa general para adultos de 13 a 64 años es de 19,75 euros, mientras que los mayores de 65 años pagan 16,50 euros y las entradas infantiles, para niños de 4 a 12 años, cuestan 14,50 euros. Los menores de 4 años tienen acceso gratuito.

Durante los fines de semana, festivos y vísperas de festivo, la entrada general para adultos asciende a 24,75 euros. También existen tarifas reducidas, para grupos y bonos familiares.