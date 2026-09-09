Madrid invierte 9 millones en la primera fase del futuro centro para pacientes con ELA

La Comunidad de Madrid comenzará en enero las obras del futuro Centro de Recuperación Funcional y Unidad Hospitalaria para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que se ubicará en el antiguo Hospital Puerta de Hierro. El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión cercana a 9 millones de euros para acometer la primera fase de los trabajos.

Esta primera actuación tendrá una duración prevista de 12 meses y servirá para preparar el inmueble antes de su posterior reforma integral. Los trabajos contemplan la demolición de los edificios que se fueron construyendo alrededor de la edificación original con el paso de los años.

El inmueble original data de 1964 y también será objeto de algunas intervenciones durante esta primera fase. Una vez completados estos trabajos previos, está prevista la reforma integral del antiguo hospital para convertirlo en un nuevo recurso de la sanidad pública madrileña destinado a pacientes con ELA.

El antiguo Hospital Puerta de Hierro fue durante décadas un referente de la sanidad española por su modelo asistencial, universitario, docente e investigador, además de por su carácter pionero en distintas técnicas y especialidades.

Se conservará la arquitectura original

El proyecto mantendrá una de las principales características del antiguo hospital: su singular diseño arquitectónico, con una planta en forma de S.

La Comunidad de Madrid conservará esta configuración en el nuevo centro y prevé integrar también los espacios exteriores para crear un entorno más acogedor para los pacientes.

El objetivo es recuperar el inmueble y adaptarlo a su nueva función asistencial, incorporándolo a la red pública madrileña de atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica.

La red pública de atención a la ELA

El nuevo centro se incorporará a la red ELA de la Comunidad de Madrid, que ya cuenta con distintos recursos asistenciales para estos pacientes.

Entre ellos se encuentra la Unidad de Hospitalización de Media Estancia Monográfica para enfermos de ELA del Hospital Universitario Santa Cristina y el Centro de Atención Diurna situado en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, conocido como CEADELA.

La red también incluye unidades específicas en los hospitales 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón y La Paz, en Madrid, así como en los hospitales Infanta Elena, en Valdemoro, y Rey Juan Carlos, en Móstoles.