Ayuso advierte del recorrido judicial de Sánchez por Ceuta: "El que se llama a sí mismo perro, sí tiene dueño"

La presidenta de la Comunidad de Madrid afronta desde este jueves el último Debate del estado de la Región de la legislatura. Una cita parlamentaria envuelta esta vez en una elevada tensión política, incrementada en parte por las próximas elecciones autonómicas que ya se divisan en el horizonte.

Como suele ser habitual, Isabel Díaz Ayuso comenzó realizando un resumen sobre el estado de la Nación, un panorama cada vez más catastrófico y sombrío. Es el momento en que arremete con dureza contra el presidente del Gobierno, el cual lleva, por cierto, cuatro años sin celebrar el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión la crisis sin precedentes que se vive en Ceuta ocupó buena parte de esa crítica. "La invasión a Ceuta atenta contra nuestra soberanía y nuestros intereses como Nación ante el abandono deliberado de su integridad territorial por parte del Gobierno. Una pasividad, sin embargo, cómplice con Marruecos, quien ha atacado a España sin resistencia alguna. La única respuesta del presidente y del Gobierno en su conjunto ha sido ignorar alertas previas", afirmó.

En este sentido, Ayuso se refirió a los documentos del CNI y la Policía desclasificados este miércoles por Moncloa, que "directamente inculpan" a Pedro Sánchez "por no hacer nada ante el aviso de invasión de Marruecos. Ya veremos el recorrido judicial tiene esto y cómo se puede defender que, pudiendo evitar esta tragedia, premeditadamente dejaran que tanto daño se produjera". No es la primera vez que se desliza algo similar. Ya lo hizo un día antes el consejero de Presidencia y portavoz de su Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Es decir, desde Sol ya se baraja en firme que la actuación en Ceuta vaya a tener repercusiones penales para miembros del Gobierno central.

"Tenemos un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos, Marruecos", dijo a continuación. "Luego sí, el que se llama a sí mismo perro, sí tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio". Y lamentó que el presidente y sus ministros hayan mostrado "actitud vasalla, exigiendo respeto para ese país mientras omiten la firmeza necesaria para hacer que se respete a España".

"No pueden ser más traidores", exclamó. "Por las consecuencias que esta crisis va a provocar en la integridad territorial de España, por nuestra imagen ante el mundo, por la situación de tensión callejera, inseguridad, por el desbordamiento de los servicios públicos, la Comunidad de Madrid no se va a poner de perfil".

Y es que Ayuso expuso que "la mejor forma de deteriorar los servicios públicos consiste en desbordarlos. Y la izquierda antisistema que padece España lo sabe. En la Comunidad de Madrid, los servicios públicos han sido capaces de absorber hasta ahora una población creciente, y de ayudar además a otras partes de España, por ejemplo, en la sanidad o en incendios forestales. Pero la regularización masiva descontrolada, aparte de inhumana, va más allá de todo cálculo y medida, y amenaza nuestro sistema seriamente. La situación en Ceuta resulta otro riesgo añadido".

La presidenta también tuvo palabras para la concesión del tercer grado al sanguinario etarra Heri Parot, la "persecución" por parte del Gobierno de periodistas, jueces y fiscales o la suspensión de la Ley de Nietos por parte del Supremo.

"Vamos a estar muy atentos a las conclusiones a las que lleguen los cónsules de las embajadas porque no pueden incurrir en el ilegalidad alguna por presiones políticas".

Asimismo, Ayuso denunció el "dispendio " de Sánchez en Cataluña con "el dinero de todos los españoles" y advirtió: "Madrid tiene todo que decir ante la ruptura de la soberanía y la unidad territorial de España".



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