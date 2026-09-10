Ayuso, ante el 'Debate sobre el estado del ático': batería de anuncios en Metro, vivienda o natalidad

Isabel Díaz Ayuso llega al Debate del Estado de la Región con una batería de anuncios bajo el brazo y una prioridad evidente: hablar de Madrid. La presidenta aprovechará su intervención para dibujar una Comunidad que crece, que amplía su red de transporte y que aspira a mantener el ritmo de una región que no deja de sumar habitantes.

Y lo hará presentándose una vez más como la némesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva cuatro años ya sin Debate sobre el estado de la Nación. Ahora bien, el contexto político en el que lanzará sus propuestas es bastante convulso y netamente electoral: quedan ocho meses para las próximas elecciones autonómicas, quien sabe si las últimas en que Ayuso se presente como candidata a la presidencia de la Comunidad.

Así, el Debate – el último de la legislatura- se presenta como uno de los más complicados para la presidenta madrileña. La oposición llega dispuesta a convertir buena parte de la sesión en un juicio político sobre Ayuso y, especialmente, sobre las explicaciones en torno a su vivienda. De ahí que, en las filas de la izquierda, el Debate del Estado de la Región amenace con transformarse en el particular "Debate del estado del ático".

Ampliación histórica de Metro

Frente a esa ofensiva, Ayuso ha optado por colocar sobre la mesa proyectos de largo recorrido y con capacidad para afectar a cientos de miles de madrileños. El transporte público será uno de los grandes protagonistas de su discurso, con el anuncio de la mayor expansión de Metro prevista para los próximos años: 32 nuevos kilómetros de red que llevarán el suburbano hasta nuevas zonas de Móstoles, Leganés y Las Tablas.

La actuación más ambiciosa será la prolongación de la Línea 10 desde Puerta del Sur hasta Móstoles. Serán 6,5 kilómetros de nuevo trazado y un mínimo de seis estaciones, con una inversión estimada de 1.050 millones de euros. El calendario que maneja el Ejecutivo autonómico sitúa los estudios y proyectos entre 2027 y 2029 y las obras entre 2030 y 2034.

La Línea 11 también avanza hacia convertirse en uno de los grandes ejes vertebradores del suburbano madrileño. La Comunidad estudiará ahora su prolongación desde La Fortuna hasta Poza del Agua, en Leganés, dentro del proyecto de la futura gran diagonal de 33 kilómetros. Los trabajos de estudio comenzarán este mismo mes mediante una modificación del contrato actualmente existente.

En el norte de la capital, la Línea 1 crecerá hasta Las Tablas con un nuevo túnel de aproximadamente 1,5 kilómetros y hasta dos estaciones. El presupuesto previsto ronda los 150 millones de euros y la planificación contempla redactar estudios y proyecto entre 2027 y 2028 para ejecutar las obras entre 2030 y 2032.

El paquete se completa con otra ampliación, esta vez del Metro Ligero. La Línea 3 llegará hasta Valenoso, en Boadilla del Monte, con 1,5 kilómetros de vía doble, dos paradas en superficie y una terminal. La infraestructura tendrá un coste estimado de 25 millones de euros.

Línea 6: 24 horas horas los fines de semana

Pero Ayuso no se limitará a anunciar kilómetros futuros. También podrá sobre la mesa una de esas medidas con impacto inmediato en la vida cotidiana de los madrileños: la Línea 6 funcionará las 24 horas durante los fines de semana una vez culmine su automatización integral.

La Circular, la línea con más viajeros de toda la red, permanecerá abierta desde el inicio del servicio del viernes hasta la finalización del domingo, incluidas las noches. Más de 430.000 viajeros diarios utilizan una infraestructura que conecta con otras diez líneas de Metro, cinco intercambiadores, Cercanías y la Estación Sur de Autobuses.

La medida busca reforzar especialmente la movilidad nocturna, tanto para quienes se desplazan por ocio como para trabajadores con turnos, actividad económica y grandes eventos. Y supone, además, un cambio de calado en la explotación de la red: los trabajos de mantenimiento que ahora se concentran en las madrugadas del viernes y el sábado pasarán principalmente a la noche del domingo al lunes.

La apertura continuada de la Línea 6 no tiene precedentes en la historia ordinaria del suburbano madrileño. Hasta ahora, Metro había ampliado sus horarios de manera excepcional para acontecimientos concretos, como la final de la Liga de Campeones de 2010, el World Pride de 2017 o distintas ediciones del Mad Cool. Ahora la apuesta es convertir la circulación nocturna del fin de semana en una prestación permanente.

3.100 nuevas viviendas de alquiler asequible

Tras el Metro, la vivienda será el otro gran capítulo de anuncios de la presidenta. Ayuso anunciará 3.100 nuevas viviendas de alquiler asequible —2.500 dentro del Plan Vive Solución Joven y 600 de la Agencia de Vivienda Social—, además de un plan de rehabilitación de 450 millones para actuar sobre barrios y edificios, mejorar su eficiencia energética y accesibilidad y favorecer que viviendas vacías salgan al mercado. La Comunidad elaborará también su primer mapa regional de inmuebles deshabitados y aspira a alcanzar 70.000 viviendas protegidas durante la legislatura y sentar las bases para otras 280.000 en los próximos 15 años.

Ampliación de las ayudas a madres de hasta 35 años

Y, en un tercer frente, el Ejecutivo madrileño situará la natalidad entre sus prioridades con una ampliación de las ayudas de 14.500 euros por nacimiento: las madres de hasta 35 años que tengan un tercer hijo podrán acceder a una prestación que hasta ahora estaba reservada a menores de 30 años. La medida se incorporará a la Estrategia de Natalidad 2027-2031, después de que el programa haya beneficiado desde 2022 a más de 31.000 mujeres con una inversión de 361,1 millones.

A ello se suma la nueva ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, lo que permitirá computarlo para determinadas ayudas y que las familias que esperan un tercer hijo puedan ser consideradas numerosas desde la semana 15 de gestación.

Ayuso construirá así buena parte de su intervención alrededor de una idea de futuro: más vivienda, más ayudas para las familias y más Metro. Una agenda de anuncios de gran impacto con la que busca llevar el foco hacia la gestión y los proyectos de Gobierno.

La dificultad para la presidenta es que la oposición no parece dispuesta a dejar que el debate se limite a esa agenda. PSOE y Más Madrid, y también Vox desde otra posición, tienen ante sí un escenario propicio para cuestionar al Ejecutivo autonómico y aprovechar la sesión para elevar la presión política sobre Ayuso.

Y entre todas las polémicas, la del ático amenaza con ocupar un espacio propio. El objetivo de sus adversarios será desplazar durante buena parte del debate el foco desde los planes de futuro de la Comunidad hacia las explicaciones sobre el ático.