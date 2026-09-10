Ayuso dará hasta 18.000 euros anuales a los pacientes con ELA y eleva un 25% las ayudas a familias acogedoras

Isabel Díaz Ayuso reservará una parte de la vertiente social de su Debate del Estado de la Región para anunciar nuevas ayudas dirigidas a algunos de los colectivos que afrontan situaciones más difíciles. Entre ellas destaca especialmente la destinada a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que podrán recibir hasta 18.000 euros anuales de la Comunidad de Madrid para afrontar sus necesidades de atención y cuidados.

La nueva prestación contará con una inversión inicial de 10 millones de euros anuales, ampliable en función de las necesidades, y será compatible con las ayudas que los beneficiarios ya perciban a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La cuantía se establecerá en función del grado de dependencia reconocido: 9.000 euros anuales para quienes tengan grado 1; 14.000 para el grado 2; y 18.000 para el grado 3. El dinero se abonará en un único pago y podrá destinarse a cualquier necesidad vinculada a los cuidados, la autonomía y el bienestar del paciente, así como a apoyar a sus familiares cuidadores.

La medida se suma a las ayudas que la Comunidad ya concede desde mayo a las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad que tienen reconocido el grado III+ de dependencia extrema. En estos casos, las prestaciones alcanzan en Madrid los 9.860 euros mensuales, con independencia de los ingresos de los beneficiarios. Actualmente son 135 los madrileños que cuentan con este reconocimiento.

El segundo gran anuncio social de Ayuso afecta a las familias que acogen a menores tutelados. A partir de 2027, la Comunidad incrementará hasta un 25% las ayudas destinadas a estos hogares, con una inversión de 16 millones de euros anuales.

Las familias de acogimiento general pasarán a recibir 600 euros mensuales por menor; las que atiendan a niños con discapacidad o situaciones médicas complejas, 1.200 euros, y las familias de urgencia, destinadas a menores de hasta seis años, 2.500 euros al mes. Además, se creará una ayuda de 2.500 euros por menor para las familias que acojan a grupos de hermanos, con el objetivo de facilitar que permanezcan juntos.

Desde 2022, el programa ha llegado a 2.380 familias y actualmente la red de protección madrileña atiende a más de 4.100 menores.

Esculturas de Ussía, Mingote, Galdós o Muñoz Seca

Junto a estas medidas, la presidenta ha anunciado también el Programa Legado, dotado con tres millones de euros, para recuperar y difundir bienes, archivos y espacios vinculados a grandes figuras de la historia y la cultura.

La iniciativa tendrá como referencias el centenario de la Generación del 27, los 200 años de la muerte de Goya y el quinto centenario del nacimiento de Felipe II, e incluirá actuaciones de conservación, adquisiciones documentales, exposiciones y nuevos fondos.

A ello se sumará Madrid en Bronce, con 500.000 euros para incorporar al espacio público esculturas de figuras como Benito Pérez Galdós, Vicente Aleixandre, Antonio Mingote, Alfonso Ussía, Pedro Muñoz Seca y Pablo Picasso.