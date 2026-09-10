Detenido en Móstoles un ladrón tras robar un camión e intentar arrollar a un agente

Los agentes han detenido en Móstoles a un hombre que presuntamente robó un camión de reparto y posteriormente intentó atropellar a uno de los policías que trató de darle el alto. El individuo inició entonces una huida por las calles del municipio que terminó cuando perdió el control del vehículo y volcó.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre, alrededor de las 11:30 horas. Los trabajadores de una empresa de distribución de bebidas se encontraban realizando una entrega en un establecimiento de Móstoles cuando, en un momento de descuido, dejaron las llaves del camión puestas en el contacto. El sospechoso aprovechó la situación para acceder a la cabina y hacerse con el vehículo, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Tras comprobar que el camión había sido sustraído, uno de los trabajadores difundió el robo a través de las redes sociales para solicitar la colaboración ciudadana y tratar de localizar el vehículo. Poco después, el propio autor del robo contactó con las víctimas y les exigió inicialmente 1.000 euros en efectivo a cambio de devolver el camión.

Al comprobar que los trabajadores no disponían de esa cantidad, redujo la exigencia a 500 euros. Durante las comunicaciones, además, amenazó con tomar represalias contra los familiares de los repartidores si no efectuaban el pago.

El dispositivo

Las víctimas comunicaron lo sucedido a la Policía, que puso en marcha un dispositivo para localizar el vehículo. Varias patrullas consiguieron identificar el camión cuando circulaba por una de las principales vías de Móstoles e intentaron detenerlo.

El conductor no atendió las indicaciones de los agentes y, según la investigación, llegó a dirigir el vehículo contra uno de los policías que trataba de interceptarlo. Tras esta maniobra, inició una huida por diferentes calles del municipio mientras los agentes trataban de darle alcance.

La persecución terminó cuando el conductor perdió el control del camión al dar varias vueltas a una rotonda y el vehículo volcó sobre la calzada. El hombre quedó atrapado en el interior de la cabina y tuvo que ser auxiliado por los propios agentes, que intervinieron para sacarlo del vehículo antes de proceder a su detención.

Durante el cacheo posterior, los policías localizaron entre sus pertenencias un teléfono móvil. Las pesquisas determinaron que el terminal había sido sustraído aproximadamente una hora antes del interior del mismo camión, durante otra de las paradas realizadas por los repartidores. El detenido está acusado de varios delitos, entre ellos hurto de uso de vehículo, atentado contra agente de la autoridad, delitos contra la seguridad vial y extorsión.