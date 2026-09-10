¿Dónde aparcar para ir al Madring? Todos los parkings, precios y zonas permitidas

Los espectadores que vayan al Madring con su vehículo privado tendrán que contar con una plaza de aparcamiento reservada previamente. El plan de movilidad del Ayuntamiento de Madrid contempla el estacionamiento como un sistema regulado y asignado y no de libre acceso.

Así, la oferta principal de aparcamiento que ha organizado el Consistorio se organiza en tres grandes grupos: público general, hospitalidades y vehículos acreditados vinculados a la operación del evento. La dotación total de referencia asciende a 11.854 plazas para vehículos y 1.000 para motocicletas.

Público general

Por su parte, el público general dispone de 4.320 plazas de aparcamiento habilitadas, además de 150 reservadas para personas con movilidad reducida. Las plazas se sitúan principalmente en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el estadio Metropolitano y, de nuevo, la organización informará previamente a cada usuario del aparcamiento que tiene asignado, el horario recomendado de llegada y cómo acceder hasta su zona. El horario de estos dos aparcamientos será de 7:00 a 22:00 horas los días del evento.

Las plazas para personas con movilidad reducida se reparten entre los dos sectores. En el sur estarán en Ribera del Sena, entre la calle Estrasburgo y la glorieta de Luxemburgo, mientras que en el norte se situarán en el intercambiador de Valdebebas.

Los motoristas dispondrán de 1.000 plazas, 500 en cada zona. En el norte estarán en la avenida de las Fuerzas Armadas, entre las glorietas de Antonio Perpiñá y Antonio Chenel Antoñete. En el sur se ubicarán en las inmediaciones de Vía de Dublín y la glorieta de Hamburgo, dentro del parque Juan Carlos I.

Además, el plan reserva 2.284 plazas para hospitalidades y otras 5.100 para organización, trabajadores y vehículos acreditados, con acceso sujeto a acreditación e itinerario asignado.

Parkings privados

Como parte del plan de movilidad, el recinto estará dividido en dos sectores: Madring Norte, en Valdebebas, y Madring Sur, en el entorno de Ifema y Ribera del Sena. No existe conexión peatonal directa entre ambos, por lo que cada asistente debe comprobar en su entrada cuál es su acceso.

Además de las zonas de aparcamiento habilitadas por el Consistorio, la organización del evento ha habilitado una alternativa de pago. De nuevo, las plazas son limitadas y deben reservarse previamente.

Se trata del parking oficial del Estadio Riyadh Air Metropolitano, en la avenida de Luis Aragonés, a unos seis kilómetros del recinto. El pase cuesta 75 euros para todo el fin de semana e incluye autobuses lanzadera hasta el circuito, con una frecuencia de cinco minutos. Este aparcamiento funcionará de 06:30 a 21:30 horas.

Las lanzaderas saldrán cada 5 minutos, de 07:30 a 21:00 horas, con paradas en Madring Norte (Valdebebas) y Madring Sur (IFEMA). El servició se ofrecerá tanto para la llegada al circuito como para el regreso al parking.

La mejor alternativa

El Ayuntamiento ha recomendado utilizar el transporte público durante el Gran Premio como la mejor alternativa por la cantidad de restricciones de tráfico en el entorno del circuito durante los días del evento.

Las principales opciones en transporte público son las líneas 8 y 4 de Metro, la C-1 de Cercanías hasta Valdebebas, los autobuses de la EMT y las lanzaderas desde plaza de Castilla, Canillejas, avenida de América y el estadio Metropolitano.