El desconocido rincón de Madrid donde tus aparatos rotos vuelven a la vida

Repair Café Madrid propone una forma diferente de enfrentarse a esos pequeños aparatos y objetos que terminan en la basura cuando dejan de funcionar. Cada sábado, los participantes se reúnen en el Terrario de Medialab Matadero para intentar arreglarlos, intercambiar conocimientos y aprender técnicas que pueden aplicar después en casa.

Llevar algo roto y aprender a arreglarlo

La dinámica es sencilla. Quien tenga un objeto cotidiano averiado puede acudir al encuentro entre las 18:00 y las 20:00 horas y trabajar en su reparación con la ayuda de otros participantes con conocimientos prácticos.

No es necesario realizar una inscripción previa. Basta con acudir al encuentro con aquello que se quiera reparar. La organización recomienda, eso sí, ponerse antes en contacto con el grupo si el objeto necesita alguna herramienta específica, de manera que puedan comprobar si disponen del material necesario.

El proyecto está pensado especialmente para pequeños objetos de uso cotidiano, incluidos aparatos eléctricos y electrónicos. La intención no es únicamente conseguir que vuelvan a funcionar, sino que quienes participan puedan comprender qué ha fallado y adquirir conocimientos para enfrentarse a futuras reparaciones.

Un encuentro para recuperar conocimientos

Repair Café Madrid parte de una situación que el propio proyecto señala: muchos conocimientos relacionados con la reparación han ido desapareciendo y cada vez resulta menos habitual intentar solucionar pequeños desperfectos antes de desechar un objeto.

El encuentro pretende recuperar esas habilidades prácticas y poner en contacto a personas que saben reparar con otras que quieren aprender. De este modo, la reparación se convierte también en una actividad compartida entre vecinos.

El proyecto comenzó su actividad en 2015 y durante sus primeros años estuvo vinculado a Medialab Prado, cerca de Atocha. En 2021 se trasladó a Medialab Matadero, donde actualmente utiliza el espacio Terrario para sus reuniones.

A lo largo de su trayectoria, las sesiones han abordado distintos tipos de objetos y materiales. Se han organizado encuentros dedicados, entre otros asuntos, a la reparación de ropa, bicicletas, juguetes y ordenadores, además de actividades relacionadas con la electrónica y la reutilización creativa.

También hay espacio para crear

La reparación no es la única actividad vinculada al encuentro. Entre las propuestas desarrolladas por Repair Café Madrid figura Electroganchillo, una actividad que combina técnicas de tejido con cables y otros materiales reciclados para transformarlos en nuevos objetos.

La propuesta incluye la posibilidad de elaborar piezas como anillos, pendientes o collares a partir de materiales que ya han tenido otro uso. El objetivo es explorar las posibilidades de reutilización mediante actividades prácticas y creativas.

El proyecto forma parte de la red internacional Repair Café, que proporciona información, guías de reparación y otras herramientas para facilitar la creación de nuevas comunidades dedicadas a esta actividad.

Dónde está y cómo participar

Repair Café Madrid se encuentra actualmente en Terrario, dentro de Medialab Matadero, en Madrid. Los encuentros se celebran los sábados de 18:00 a 20:00 horas.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Los interesados solo tienen que acudir durante el horario de reunión con el objeto que quieran intentar reparar.

Para consultar previamente las necesidades de herramientas o plantear una reparación concreta, el grupo dispone del correo reparatonmlp@gmail.com. También mantiene información a través de sus redes sociales y de la web de Repair Café.

La iniciativa persigue tres objetivos principales: recuperar la reparación como una práctica habitual, conservar y transmitir los conocimientos relacionados con ella y favorecer el contacto entre los vecinos.