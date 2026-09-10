El histórico taller de Madrid donde el tiempo se detuvo hace tres siglos

La Real Fábrica de Tapices mantiene en Madrid una actividad artesanal que comenzó en 1721. Su sede, instalada en un edificio neomudéjar de la calle Fuenterrabía, conserva los espacios donde se elaboran tapices, alfombras y reposteros mediante técnicas tradicionales. Una visita guiada permite conocer estos talleres históricos y acercarse al proceso de fabricación.

Tres siglos de actividad

La institución nació en el siglo XVIII y su producción ha quedado vinculada a numerosos edificios y colecciones patrimoniales. Sus tapices y alfombras forman parte actualmente de los interiores de distintos Reales Sitios, entre ellos el Palacio Real de Madrid, El Pardo, La Granja de San Ildefonso, Aranjuez y Riofrío.

La actividad de la fábrica no se limita a las piezas realizadas a lo largo de su historia. También custodia una importante colección de tapices y alfombras procedentes tanto de su propia manufactura como de depósitos de otras instituciones.

Entre ellas se encuentran obras depositadas por el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional de Artes Decorativas. La colección permite seguir la evolución de estas producciones textiles y de los modelos empleados a lo largo del tiempo.

Uno de los conjuntos destacados es Los hechos de los Apóstoles, una serie tejida en Flandes durante el siglo XVII a partir de cartones realizados por Rafael Sanzio. La historia de la fábrica también está ligada a artistas como Francisco de Goya, David Teniers, Juan Gris y José María Pérez Villalta.

Los talleres siguen en funcionamiento

La visita no se limita a contemplar piezas terminadas. El recorrido permite acceder a los obradores históricos, donde profesionales continúan trabajando en la elaboración y restauración de tapices y alfombras.

En estos espacios todavía pueden verse herramientas relacionadas con los antiguos procesos de producción, como telares, ruecas y devanaderas. La fábrica conserva además un archivo gráfico con cartones utilizados como referencia para las obras textiles.

El funcionamiento de estos talleres permite observar una actividad en la que el trabajo manual mantiene un papel central. El recorrido está planteado con guía y requiere reserva previa, por lo que no se trata de una visita libre por las instalaciones.

También existe la posibilidad de realizar visitas para grupos pequeños de hasta seis personas que permiten acceder a espacios restringidos.

Un jardín relacionado con los tejidos

La sede cuenta además con un jardín histórico que conserva elementos originales y que fue remodelado para incorporar especies relacionadas con la propia actividad de la fábrica.

En él se encuentran plantas empleadas para la obtención de fibras textiles y tintes, junto a especies procedentes de distintas partes del mundo y vinculadas a diferentes culturas. El espacio funciona así como un complemento a los talleres y a las colecciones textiles, mostrando también parte de las materias vegetales relacionadas con su elaboración.

La Real Fábrica de Tapices mantiene asimismo exposiciones vinculadas a su patrimonio. Entre las programadas en 2026 figura Al'Qala: Hilos de Historia, inaugurada el 9 de abril y formada por piezas históricas y contemporáneas relacionadas con instituciones y artistas de Jordania, Líbano, Kuwait, Palestina y Siria.

Cómo visitar la Real Fábrica de Tapices

Las visitas guiadas se realizan en español e inglés y tienen una duración aproximada de 45 minutos. La entrada general cuesta 6 euros, mientras que la reducida, de 5 euros, se aplica a desempleados, mayores de 65 años y pensionistas, personas con discapacidad, estudiantes y menores de 18 años.

Las visitas ordinarias en español se programan de lunes a viernes por la mañana, a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas. Los lunes a las 10:00 existe una visita gratuita. Las visitas de tarde, previstas de lunes a jueves a las 16:00 horas, están suspendidas entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2026.

La reserva debe realizarse previamente por correo electrónico en visitasmuseo@realfabricadetapices.com, indicando los nombres de los asistentes, sus documentos identificativos y teléfonos. La confirmación queda sujeta a disponibilidad.

La fábrica establece además determinadas condiciones para acceder a los talleres. No se permiten fotografías, vídeos o grabaciones de audio sin autorización previa y se recomienda acudir con ropa adecuada y calzado cerrado y resistente. No están permitidas prendas sueltas que puedan engancharse en las instalaciones ni determinados tipos de calzado, como chanclas, sandalias inestables o tacones muy altos.

La sede se encuentra en calle Fuenterrabía, 2, cerca del Paseo del Arte. Se puede llegar mediante las estaciones de Atocha, Estación del Arte o Menéndez Pelayo de Metro de Madrid, además de varias líneas de autobús y Cercanías Madrid-Atocha.