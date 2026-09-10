Josué Reyzabal consolida el Circuito Gran Vía como una "plataforma líder en el mundo"

Josué Reyzabal, consejero delegado de Callao City Lights y Arconte, ha consolidado en el primer semestre de 2026 al 'Circuito Gran Vía' como la principal plataforma publicitaria de grandes pantallas LED digitales de España y una plataforma líder en el mundo, al tiempo que la ha fortalecido como uno de los soportes de comunicación más rentables de España.

En los seis primeros meses del año, el 'Circuito Gran Vía' de Madrid gestionó cerca de 460 millones de impactos publicitarios, lo que supone un aumento de audiencia del 8,13% respecto a las cifras del mismo periodo de 2025. Lo que equivale a más de 2,5 millones de impactos al día y más de 17,7 millones de impactos a la semana.

De esta cifra, los Cines Callao han superado los 172 millones de impactos, con un aumento del 11% respecto a junio de 1025, lo que supone 951.000 impactos al día y más de 6,6 millones de impactos a la semana.

El grupo empresarial de Josué Reyzabal ha incorporado permanentemente soluciones y tecnologías innovadoras a nivel mundial a su circuito de pantallas, lo que le consolida como el más vanguardista y rentable de España. Algunos ejemplos son novedades como creatividad 3D, realidad aumentada, interactividad con redes sociales, retransmisiones en directo o la sincronización con otros soportes de la Plaza del Callao.

Actualmente, el grupo gestiona la publicidad de un total de 15 grandes pantallas, que suman más de 500 metros cuadrados en distintas ubicaciones de Madrid. Un circuito único, el mayor circuito urbano de gran formato en España, que está considerado como el Times Square español, con el eje en Gran Vía y con los Cines Callao como epicentro.

El grupo ha realizado importantes inversiones que apoyan que Madrid se consolide como un destino turístico y cultural a nivel mundial y que suponen una apuesta por la reactivación económica de la zona de Callao y, a través de esta, de la capital de España.

Esta apuesta de Josué Reyzabal por Madrid, centrada en el eje de pantallas digitales de Gran Vía, se ha visto redoblada por la celebración durante el año 2026 del 100 Aniversario de los Cines Callao, en los que el grupo ha realizado una fuerte inversión para llevar a cabo la mayor rehabilitación en la historia de España de un cine tradicional, que les han convertido en un espacio cultural polivalente único en el país.

Los Cines Callao son un espacio cultural polivalente único en España, que la familia Reyzabal ha mantenido 100 años y en el que sigue fomentando la cultura. A lo largo de este tiempo han sido testigos y motores de la vida cultural madrileña, manteniendo su capacidad de adaptación sin perder su esencia. Bajo la gestión de Josué Reyzabal, el grupo de empresas familiar en el que están incluidos los Cines Callao han pasado en siete años a convertirse en un grupo líder mundial en gestión de espacios publicitarios vanguardistas, eventos, explotación de espacios culturales y gestión de activos inmobiliarios, siempre ligados a la innovación y el respeto al legado familiar.