La joya secreta de la Complutense para viajar al siglo XVIII

Madrid guarda en uno de sus edificios universitarios una colección que permite acercarse a una parte poco conocida de la historia de la medicina. El Museo de la Farmacia Hispana, integrado en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, reúne piezas procedentes de distintas épocas y muestra cómo se desarrolló la preparación de medicamentos.

Un museo ligado a la Universidad Complutense

El museo está vinculado a la Facultad de Farmacia desde los primeros años de funcionamiento del edificio. Su instalación definitiva se produjo a comienzos de la década de 1940, después de la inauguración de la Facultad como centro de estudios de Farmacia.

Antonio González Bueno, catedrático de Historia de la Farmacia y director del museo, explica que sus fondos reúnen una importante cantidad de piezas relacionadas con esta disciplina. Entre ellas hay instrumentos de trabajo, recipientes, balanzas y reconstrucciones de antiguos espacios farmacéuticos.

El recorrido está organizado en distintas salas y se extiende también a una planta inferior. El conjunto permite observar la evolución de los establecimientos donde se preparaban y dispensaban los medicamentos.

La farmacia del siglo XVIII

Una de las piezas que reciben al visitante es una farmacia original del siglo XVIII procedente de Cataluña. La colección conserva también otras boticas históricas procedentes de diferentes lugares de España.

Entre ellas figuran la del Hospital de San Juan Bautista de Astorga, en León, la Botica de Sangarcía, en Segovia, y la Botica Bellogín, procedente de Valladolid. Algunas se encuentran instaladas en otros espacios de la propia Facultad de Farmacia.

El museo cuenta además con una reproducción de la farmacia del Hospital de Tavera de Toledo. Junto a estas instalaciones aparecen los objetos que formaban parte del trabajo cotidiano en las antiguas oficinas de farmacia.

Un laboratorio para conocer la alquimia

El recorrido incluye también una reproducción de un laboratorio alquimista, que permite aproximarse a una etapa anterior a la configuración de la farmacia moderna.

La colección no presenta estos espacios como escenarios ficticios, sino como reconstrucciones destinadas a mostrar cómo eran determinados ámbitos relacionados con la preparación de sustancias.

A esta parte se suman diferentes piezas de instrumental utilizado en la elaboración de medicamentos y en las prácticas físico-químicas. El museo conserva, entre otros objetos, microscopios, polarímetros, colorímetros, lupas, moldes, dosificadores y otros aparatos vinculados al trabajo farmacéutico.

De los morteros a los botiquines de viaje

Los objetos reunidos permiten fijarse también en aspectos más concretos del trabajo de los antiguos farmacéuticos. Entre los fondos hay una amplia colección de almireces y morteros, con piezas datadas entre los siglos XVI y XX y fabricadas con distintos materiales, especialmente bronce.

Las balanzas constituyen otro de los conjuntos del museo. Se conservan diferentes modelos utilizados para pesar sustancias, desde pequeñas romanas hasta balanzas de precisión.

En la planta inferior hay además una sala dedicada a los recipientes de madera empleados en farmacia. Allí se incluyen botiquines de viaje y farmacias portátiles, tanto civiles como militares.

El museo conserva asimismo ejemplos de vidrio y cristal utilizados para almacenar sustancias y en operaciones de destilación, además de piezas de cerámica y porcelana de manufacturas peninsulares y europeas.

Sustancias que formaron parte de las antiguas farmacopeas

Otra de las colecciones permite conocer algunos de los productos que se emplearon históricamente con fines medicinales. Entre ellos aparecen preparados con una larga tradición en las farmacopeas, como la triaca, el coral, las cantáridas o la tierra sellada.

Los fondos incluyen también elementos a los que en distintas épocas se atribuyeron propiedades medicinales, como el cuerno de rinoceronte, la carne de momia o la llamada "pezuña de la gran bestia".

Junto a estos productos históricos se muestran específicos y especialidades farmacéuticas correspondientes a la primera etapa de industrialización del medicamento, acompañados de los carteles con los que se publicitaban.

Cómo visitar el museo

El Museo de la Farmacia Hispana solo puede visitarse con reserva previa y mediante una visita guiada de aproximadamente una hora y media. Las visitas se realizan durante los días lectivos, de lunes a jueves a las 10:30 horas, según la información facilitada por la Universidad Complutense de Madrid.

Los grupos tienen un máximo de 20 personas, incluido el coordinador. La entrada cuesta 2 euros por persona y la recaudación se destina a la difusión, conservación y restauración del patrimonio complutense.

Las reservas pueden realizarse por teléfono, en el 913 941 797, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, por correo electrónico en museofar@ucm.es o a través del sistema de reserva online del museo.

El punto de encuentro está en el hall de la entrada principal de la Facultad de Farmacia, en la Plaza Ramón y Cajal. La estación de Metro más próxima es Ciudad Universitaria, de la línea 6.