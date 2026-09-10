La Línea 6 del Metro de Madrid abrirá las 24 horas todos los fines de semana

La Línea 6 del Metro de Madrid funcionará las 24 horas durante los fines de semana una vez termine su automatización integral. Así lo anunciará este mismo jueves Isabel Díaz Ayuso, entre toda una batería de anuncios, durante el Debate del Estado de la Región.

La llamada Circular permanecerá así operativa de manera continuada desde el inicio del servicio del viernes hasta la finalización del domingo. La ampliación será permanente durante todos los fines de semana y no estará vinculada a la celebración de eventos concretos, como había ocurrido hasta ahora.

Cabe recordar que L6 es actualmente la línea con más viajeros del suburbano de la capital, con más de 430.000 usuarios al día. Además, conecta con diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses.

Su ampliación de horario pretende facilitar los desplazamientos durante las noches del viernes y sábado, tanto para quienes se mueven por ocio como para trabajadores con turnos de noche.

La apertura durante este horario llegará tras la culminación integral de la automatización de la línea, que Metro de Madrid ha considerado en reiteradas ocasiones su mayor proyecto de transformación hasta la fecha. Los trenes pasarán ahora a moverse sin conductor, con una velocidad un 33% más rápida y contarán con cristales panorámicos.

En cuanto a las labores rutinarias que actualmente se realizan durante las madrugadas del viernes y del sábado, pasarán a concentrarse principalmente en la noche del domingo al lunes.

Y habrá más: tal y como ya ha adelantado Libertad Digital, Ayuso también anunciará este jueves la mayor expansión de Metro prevista para los próximos años. Serán 32 nuevos kilómetros de red que llevarán el suburbano hasta nuevas zonas de Móstoles, Leganés y Las Tablas.

Entre las actuaciones, estará la prolongación de la Línea 10 desde Puerta del Sur hasta Móstoles, con 6,5 kilómetros de nuevo trazado y un mínimo de seis estaciones, lo que supondrá una inversión estimada de 1.050 millones de euros.

