Más Madrid paga un autobús para 'escrachear' a Ayuso: "Para ti el alquiler imposible; para ella, el ático de lujo"

Más Madrid ha puesto en marcha este jueves una campaña contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida coincidiendo con el inicio del Debate sobre el Estado de la Región. La formación ha desplegado un autobús que recorrerá durante toda la jornada distintos puntos de Madrid y varios municipios de la Comunidad.

El autobús se encuentra este jueves frente a la Asamblea de Madrid, desde donde ha comenzado su recorrido con los mensajes "Para ti, el alquiler imposible; para ella, el ático de lujo" y "Tú pagas sus lujos, ellos te echan de tu barrio". Con esta campaña, Más Madrid pretende poner el foco en el contraste que, según la formación, existe entre las dificultades de miles de madrileños para acceder a una vivienda y la vivienda de lujo adquirida por la presidenta regional.

De IFEMA a Génova 13

La iniciativa forma parte de la campaña "Madrid no es su palco VIP" y busca contraponer, según Más Madrid, dos modelos de ciudad: uno centrado en grandes proyectos, eventos y actividad económica y otro en las dificultades de los ciudadanos para acceder a la vivienda y los servicios públicos.

El autobús recorrerá algunos de los enclaves que la formación considera representativos de las prioridades del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos se encuentran el entorno del circuito de Fórmula 1 de IFEMA, las Cuatro Torres, el estadio Santiago Bernabéu, el paseo del General Martínez Campos, la sede nacional del Partido Popular en Génova 13 y el Palacio de Cibeles.

El recorrido por los barrios del sur

La campaña no se limitará al centro de la capital. El recorrido incluye también Vallecas y Orcasitas, además de municipios como Parla, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles y Alcorcón. La formación sostiene que estos barrios y localidades representan las "reivindicaciones vecinales relacionadas con la vivienda, los servicios públicos y la inversión".

El autobús ha iniciado su recorrido a las 11:00 horas desde la Asamblea de Madrid y ha pasado por las inmediaciones del Parlamento regional y la avenida de Pablo Neruda antes de dirigirse hacia IFEMA.

Entre las 12:15 y las 12:45 horas está previsto su paso por el entorno del circuito de Fórmula 1 de IFEMA, con una parada de 15 minutos. Posteriormente, entre las 13:00 y las 14:00 horas, recorrerá distintos puntos de la Castellana y el centro de Madrid.

La acción coincide con la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los grupos de la oposición confrontan sus posiciones sobre la situación política y económica de la región.

El recorrido previsto incluye también el Hospital Universitario La Paz y otros puntos de la capital antes de continuar hacia los municipios del sur de la Comunidad.