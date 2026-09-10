Tiro con arco, cetrería y prácticas: así funcionará la Escuela Madrileña de Caza anunciada por Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la creación de la Escuela Madrileña de Caza, un nuevo espacio que combinará formación cinegética, actividades deportivas y conocimiento del medio natural. El objetivo es facilitar la incorporación de nuevos aficionados al mundo de la caza y garantizar el relevo generacional de una actividad que cuenta con unas 50.000 licencias vigentes en la región.

La presidenta madrileña ha presentado la iniciativa durante la primera jornada del debate sobre el estado de la región, celebrado en la Asamblea de Madrid. El proyecto contará con una inversión de 80.000 euros durante los próximos dos años y se ubicará en terrenos de titularidad de la Comunidad.

El objetivo declarado del Ejecutivo autonómico es doble: facilitar la formación de los cazadores y atraer a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que se utiliza la actividad cinegética como herramienta vinculada a la conservación y gestión del medio natural.

Clases teóricas y prácticas

La escuela ofrecerá cursos de habilitación con formación tanto teórica como práctica y pondrá en marcha el programa 'Mentoring Cinegético', mediante el que cazadores con experiencia acompañarán a jóvenes aficionados durante su aprendizaje.

Las instalaciones estarán preparadas para distintas modalidades. Entre ellas figuran el entrenamiento de perros, la cetrería y el uso del arco, además de espacios destinados a la celebración de competiciones oficiales de la Federación Madrileña de Caza.

Así, podrán celebrarse pruebas de caza menor con perro, al diente y cetrería, junto a otras modalidades sobre blancos simulados, como los recorridos con arco o el field target, una disciplina de tiro de precisión con carabinas de aire comprimido sobre siluetas de animales.

De la formación cinegética a la conservación de la fauna

El proyecto no se limitará a la práctica de la caza. La Comunidad prevé incorporar un centro de observación de aves y un aula práctica de naturaleza, desde donde se podrán estudiar los espacios y las especies de flora y fauna silvestres.

La escuela también desarrollará programas de monitorización y seguimiento de poblaciones animales, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad y contribuir a la gestión de las especies y los ecosistemas.

Entre sus funciones estarán asimismo las actuaciones de mejora del hábitat y conservación de ecosistemas, así como programas de buenas prácticas y sistemas de alerta temprana.

El Ejecutivo madrileño prevé además utilizar estas instalaciones para divulgar la relación entre la actividad agroganadera y la conservación de los ecosistemas rurales, además de desarrollar campañas relacionadas con la seguridad en el ejercicio de la actividad cinegética.

Mayor demanda de licencias

La iniciativa llega después de que la Comunidad de Madrid haya aprobado este año su primera ley de caza y pesca, que entrará en vigor el próximo 6 de enero. La norma reconoce expresamente el papel de estas actividades en el desarrollo rural, la gestión de la biodiversidad y el equilibrio de las poblaciones de fauna.

Entre otras medidas, la nueva legislación crea los planes de control poblacional, destinados especialmente a que los ayuntamientos puedan actuar sobre especies consideradas sobreabundantes, como el jabalí o el conejo, incluso fuera de los periodos ordinarios de captura cuando resulte necesario.

El interés por la actividad cinegética también se refleja en la demanda de permisos públicos. La Comunidad recibió 4.924 solicitudes para los sorteos de permisos de caza de la temporada 2026-2027, un 14,7% más que el año anterior.

La puesta en marcha de la escuela se encuentra todavía en fase de desarrollo. De hecho, la agenda oficial del Gobierno madrileño recoge para el próximo 17 de septiembre una reunión con la Federación Madrileña de Caza para abordar la propuesta.