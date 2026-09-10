Umiko inicia una nueva etapa y reabre en Madrid el 24 de septiembre

Umiko vuelve a abrir sus puertas el próximo 24 de septiembre en el barrio de Las Letras, en pleno centro de Madrid —calle de Los Madrazo, 6—. El restaurante inicia así una nueva etapa bajo una premisa que resume su propuesta gastronómica: The Finest Japanese-Spanish Fusion in Madrid.

La reapertura llega de la mano de Experience Group, plataforma de marcas de consumo con sede en Madrid, que ha asumido el control y la gestión del restaurante tras el conflicto societario que provocó su cierre en diciembre de 2025. El objetivo de esta nueva etapa pasa por reorganizar la compañía y recuperar el lugar de referencia que Umiko ha ocupado en la gastronomía madrileña.

Más que un eslogan, The Finest Japanese-Spanish Fusion in Madrid define la filosofía con la que comienza este nuevo capítulo. Finest refleja la exigencia en la selección del producto y en la ejecución que ha caracterizado al restaurante desde su apertura en 2015. Japanese-Spanish mantiene intacta su esencia: aplicar técnicas japonesas al mejor producto español. Y In Madrid reivindica el vínculo de Umiko con una ciudad que forma parte inseparable de su identidad y de una propuesta difícil de reproducir en otros destinos gastronómicos como Tokio o Nueva York.

Una evolución que parte de la esencia de Umiko

La nueva carta mantiene algunos de los platos que han marcado la trayectoria del restaurante, reconocido con dos Soles de la Guía Repsol. Son elaboraciones que forman parte de la memoria de Umiko y que conviven ahora con una propuesta que profundiza todavía más en el encuentro entre Japón y España.

La pesca del día y los productos de temporada ganan protagonismo, mientras que la barra se consolida como uno de los principales escenarios de la experiencia. Allí, técnica, producto y elaboración se encuentran a la vista del comensal, reforzando una relación más directa entre cocina y sala.

Esta evolución también se traslada a la identidad visual. 海子, "hija del mar", sirve como punto de partida de una nueva imagen construida a partir de trazos de pincel, rojo y negro y referencias a la gráfica japonesa impresa. Una estética con la que Umiko se distancia deliberadamente de los códigos tradicionales asociados al restaurante japonés de lujo: menos protocolo y más personalidad.

La barra adquiere además un papel central en el nuevo formato, acompañado de una carta más concisa y dinámica, con una rotación constante que permitirá adaptar la propuesta al producto disponible y a cada temporada.

Madrid como origen y proyección internacional

La nueva etapa de Umiko nace también con una mirada internacional. El restaurante se dirige a un público acostumbrado a viajar y a descubrir propuestas gastronómicas en ciudades como Tokio, Londres o Nueva York, adoptando ese mismo nivel de exigencia sin renunciar a aquello que lo define: ser un restaurante profundamente ligado a Madrid.

Cristian González, director de operaciones de Experience Group, señala: "Umiko no es solo un restaurante, es una marca. La fusión japonesa-española que nació aquí en 2015 se lee hoy igual en Madrid, en Londres o en Nueva York, y ese es exactamente el terreno en el que sabemos trabajar: construir marcas de consumo con recorrido internacional. Aquí eso empieza por la cocina, y empieza en Madrid".