Almeida cree que los coches sin etiqueta podrán seguir circulando en 2027

Los coches sin distintivo ambiental que estén domiciliados en Madrid tienen, de momento, margen para seguir circulando por la capital más allá de este año. El Ayuntamiento no contempla ahora mismo retirar en 2027 la autorización que permite a estos vehículos circular y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegura que los datos actuales de calidad del aire no apuntan a la necesidad de hacerlo.

"En este momento no hay ningún motivo para pensar que no se pueda mantener esa moratoria en el año 2027 con los datos que tenemos de calidad del aire", ha afirmado este viernes Almeida desde el Faro de la Moncloa.

La clave estará, precisamente, en cómo cierre Madrid 2026. La Ordenanza de Movilidad Sostenible obliga al Ayuntamiento a revisar cada año la situación de estos vehículos en función de los límites europeos de calidad del aire. Si la capital termina el año dentro de los parámetros exigidos por la normativa comunitaria, los vehículos sin etiqueta domiciliados en Madrid podrán continuar circulando durante todo 2027.

La situación cambiaría si se incumplen esos límites. En ese caso, la Junta de Gobierno tendría que tomar una decisión durante los dos primeros meses de 2027 y establecer antes un periodo transitorio para retirar finalmente la autorización.

¿A qué coches afecta?

La excepción está limitada a los vehículos de clasificación ambiental A que están domiciliados en Madrid. También a los vehículos históricos, vehículos de personas con movilidad reducida y servicios de emergencias.

No significa que cualquier coche sin etiqueta pueda entrar en la capital: los vehículos de este tipo procedentes de fuera de Madrid siguen teniendo restringido el acceso.

El pasado marzo, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, situó en algo más de 10.000 los vehículos sin etiqueta que permanecían domiciliados en la ciudad. El Gobierno municipal lleva sosteniendo que representan una parte reducida del parque automovilístico y que, por ello, su impacto sobre la contaminación también es limitado.

Por qué zonas se puede circular

La moratoria permite para estos turismos la circulación por las vías públicas de Madrid Zona de Bajas Emisiones de Madrid que no formen parte del ámbito territorial de las ZBEDEP Distrito Centro y Plaza Elíptica. Es decir, se permite su tránsito por el interior de la M-30 siempre y cuando no se acceda a estas dos últimas zonas.

Según el Real Automóvil Club de España, cualquier vehículo sin etiqueta que no cumpla con los debidos requisitos de excepcionalidad será sancionados con 200 euros de multa por circular por la ZBE de Madrid. No obstante, sí que podrás transitar por los tramos de vías M-40, M-45 y M-50 que transcurren dentro del término municipal de la ciudad de Madrid porque no tienen naturaleza de vía urbana, por lo que no forman parte del ámbito territorial de Madrid Zona de Bajas Emisiones.

El dato que mira Almeida

La evolución del dióxido de nitrógeno (NO2) es uno de los argumentos que está utilizando el alcalde para defender la continuidad de la moratoria. Según los datos que ha presentado este viernes, 21 de las 24 estaciones de medición de Madrid ya registran niveles inferiores a 20 microgramos por metro cúbico, el umbral establecido por la normativa europea para 2030.

Almeida ha recordado además que Madrid alcanzó por primera vez en 2022 los límites europeos de calidad del aire y considera que la tendencia se ha mantenido desde entonces.

"Los madrileños respiran la mejor calidad del aire que nunca se ha respirado en esta ciudad", ha sostenido el alcalde, que ha aprovechado los datos para reivindicar los resultados de Madrid 360 siete años después de su puesta en marcha.