Almeida saca los colores a TVE: "Tres micrófonos y no han sido capaces de preguntar por Ceuta"

José Luis Martínez-Almeida señaló este jueves que TVE le preguntara repetidamente por el ático de Chamberí que adquirió la Comunidad de Madrid y no por la situación de Ceuta. "A mí lo que me extraña, permítanme que lo diga, es que TVE tenga tres micrófonos y no haya preguntado por Ceuta", afirmó el alcalde ante la prensa durante su asistencia a la primera jornada del Debate del Estado de la Región.

La queja llegó después de que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiese desclasificado los documentos que evidencian que el CNI avisó de un posible asalto inminente de miles de inmigrantes a Ceuta, como finalmente se produjo. "Es que oiga, si es la televisión de todos los españoles, y ustedes tienen tres micrófonos aquí, hay una situación en Ceuta de emergencia nacional, ha habido una invasión y un ataque a la integridad territorial", lanzó.

También Almeida quiso dejar claro que no pretendía decir a los periodistas qué debían preguntar y qué no. "Yo no prejuzgo lo que ustedes tienen que preguntar", matizó. "Pero que con lo que hemos sabido ayer de los documentos todavía no hayan sido capaces de hacer una pregunta por Ceuta y sea ya la tercera pregunta que me hacen sobre el ático, simplemente digo que me sorprende", añadió.

🗣️ @AlmeidaPP_ pone en su sitio a los reporteros de TelePedro «TVE tiene 3 micrófonos y no preguntan por Ceuta» 💥 Sánchez está usando, una vez más, TVE para sus objetivos políticos. Hay que echarlos ya. pic.twitter.com/jYif8WMRG8 — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) September 10, 2026

A pesar de su apunte, el alcalde tiró de ironía y aseguró que él no va a hacer "ninguna lista de periodistas como la de Fernando Grande-Marlaska", lo que provocó la sonrisa incluso de los periodistas de TVE a los que se había dirigido. "Pero le digo que me sorprende", reiteró.

Precisamente, ya el miércoles, Almeida había reclamado la dimisión de Marlaska al considerar que el dosier sobre periodistas creado por el Ministerio del Interior "no es un documento de trabajo, sino un documento de señalamiento". Ese día llegó a afirmar que el listado es propio de "la Venezuela de Maduro".