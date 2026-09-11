Bergerot explota a gritos contra Ayuso por el ático, amparada en su inmunidad parlamentaria: "¡Es una corrupta!"

No hubo ninguna sorpresa. Tal y como era más que previsible la izquierda hizo girar sus intervenciones en el Debate sobre el estado de la región – el último de la legislatura- en torno a la polémica compra del ático en el madrileño Paseo de Martínez Campos por parte de Planifica Madrid.

Así, convirtieron el debate político más importante del año en el Debate sobre el estado del ático. Y es que tanto Más Madrid como PSOE están convencidos de que la Comunidad de Madrid y su presidenta mienten y la compra con dinero público del inmueble estaba destinada a proporcionarle una vivienda oficial a Isabel Díaz Ayuso.

En su tono exaltado y mitinero habitual, Manuela Bergerot fue más lejos que las otras dos portavoces de la oposición – Mar Espinar e Isabel Pérez Moñino-. Amparada en su inmunidad parlamentaria acusó sin ambages a la jefa del Ejecutivo madrileño de ser una corrupta.

"Le digo a la cara lo que está deseando decirle toda España: ¡usted es una corrupta! ¡Entérese, no nos importa dónde vive, ni con quién, ni a dónde manda bordar sus toallas. Lo que nos importa es que se lo pague de su bolsillo, lo que nos importa es que no nos robe!".

Le digo a la cara a Ayuso lo que está deseando decirle toda España tras comprarse el ático: Es una corrupta y lo va a pagar. pic.twitter.com/DPyVGUnpEL — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) September 11, 2026

El diputado popular Alfonso Serrano la retaría después: "Llámela corrupta fuera de aquí". Ante Ayuso, a la izquierda "solo" le queda el "insulto" y la "difamación".

Más allá del ático, para la de Más Madrid su intervención también sirvió para volver a introducir en la Asamblea a la que realmente será la rival de Ayuso en las próximas elecciones, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, quien acudió este viernes a la Cámara de Vallecas. Y es que un día antes fue la presidenta la que decidió abrir fuego contra ella, anunciando nuevas medidas para mejorar la situación de médicos y enfermeros frente a una ministra de Sanidad que "los desprecia".

Bergerot llegó a reivindicar la labor de García como ministra, a pesar de concitar la mayor huelga médica y de la situación sanitaria que se vive en Ceuta, único lugar junto a Melilla en que la sanidad no está transferida y, por tanto, depende de su Ministerio. "Hay quien utiliza lo público para servirse y hay quien lleva toda la vida sirviendo. Eso es Mónica García: el espejo en el que usted no se puede mirar".

La de Más Madrid también habló de Ceuta. De hecho, abrió su intervención con este asunto. La portavoz de ultra izquierda negó la invasión y exigió que la Comunidad ayude a mitigar la situación que vive la ciudad acogiendo inmigrantes. "Lo que vive Ceuta desde entonces es una emergencia humanitaria, una emergencia humanitaria que ninguna ciudad de 80.000 habitantes puede resolver por sí sola".

Tras ella, tomó la palabra la portavoz socialista. "De tanto vivir como Dios se ha creído Dios. Y no se si tanto ático le ha dado mal de altura. Se ha emborrachado de poder y ha cometido un error, el peor error que se puede cometer, tomar a los madrileños por idiotas", espetó Mar Espinar.

Como era previsible, la intervención del PSOE estuvo centrada en gran parte en la compra del ático en Chamberí, adquirido por el Ejecutivo regional, que argumentó que se destinaría a oficinas temporales de la presidenta durante obras en la Real Casa de Correos, un supuesto puesto en duda por los socialistas. Finalmente el inmueble se ha puesto en venta y se ha anunciado que lo que se obtenga con la misma será destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

"Por el ático muere el pez, señora Ayuso. No es 'Chao pescao'. Es que la han pescao", lanzó la portavoz del PSOE. La socialista pidió que se aclare quién dio la orden, "para qué querían una terraza tan grande", por qué se acudió a una agencia de "viviendas de lujo" si querían oficinas" y si, por contra, pretendía convertirlo en la residencia de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ayuso "lleva tantos cadáveres en el armario" que es "normal que ni los suyos la defiendan", afirmó Espinar para quien esta polémica ha visto la luz gracias al fuego amigo. Ayuso "ha dejado de ser intocable en su partido" y le "están haciendo la cama". "Hasta al partido más corrupto de la democracia, el suyo, le da vergüenza su despilfarro con dinero público", afirmó Espinar.

Hasta Vox mencionó el ático. Eso sí, muy de pasada. "¿Sabe lo que cuesta alquilar un piso en Madrid? Yo, por lo que sea, este verano me he enterado de lo que vale un ático de lujo", dejó caer Isabel Pérez Moñino.

La Asamblea ha acogido así esta semana la cita parlamentaria más importante del curso y, en esta ocasión, el inicio de la precampaña electoral.