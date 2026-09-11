Cercanías pide el "uso de transporte alternativo" tras suspender la C-5 por una nueva avería en Atocha

La circulación en la línea C-5 de Cercanías Madrid ha quedado suspendida a primera hora de este viernes entre las estaciones de Villaverde Alto y Atocha. Aunque en un principio Cercanías Madrid había informado solo de demoras en la línea por una avería en un tren en la estación de Atocha, más tarde ha acabado por suspender el tránsito en ese tramo.

"Suspendida la circulación de trenes entre las estaciones de Villaverde Alto y Atocha. Se recomienda a los viajeros que se encuentren en las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas, 12 de Octubre y Méndez Álvaro uso de transporte alternativo", ha escrito el gestor sobre las 8:00 horas.

En el mismo mensaje de X también ha indicado que los trenes con destino y origen Humanes-Fuenlabrada finalizaban e iniciaban su recorrido en la estación de Villaverde Alto, pudiendo hacer uso de los trenes de líneas C-4a y C-4b para llegar a la estación de Atocha.

Más tarde, pasadas las 9:00 horas, la última actualización de la incidencia ha incluido también a la línea C-4 en los retrasos. "Los trenes sufren demoras, detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual", ha escrito Cercanías en X. Como consecuencia de la avería, los trenes con destino Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizan e inician su recorrido en la estación de Chamartín.

📢 ACTUALIZACIÓN 🚊 Línea C-5 🔴 Suspendida la circulación de trenes entre las estaciones de Villaverde Alto y Atocha. Se recomienda a los viajeros que se encuentren en las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas, 12 de Octubre y Méndez Álvaro uso de transporte alternativo. ℹ️… https://t.co/jTQ96flZfX — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) September 11, 2026

Según la respuesta de varios usuarios en redes sociales, habría trenes parados en las vías. "Llevamos parados entre Méndez Alvaro y Atocha más de 20 minutos. ¿Cuándo salimos?", escribe uno. "¿Y los que estamos dentro de los trenes?", dice después.